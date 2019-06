Perú vs. Uruguay: el desconsolado llanto de Luis Suárez tras los penales [VIDEO]

Las selección peruana jugará la semifinal de la Copa América contra Chile, el 3 de julio en Porto Alegre, por imponerse en la tanda de penales (4-5), después de un partido en el que no se movió el marcador y no se le concedieron tres goles por fuera de juego a la Celeste. Luis Suárez, el destacado artillero del Barcelona, no tuvo suerte y su disparo fue atajado por Pedro Gallese.

Perú vs. Uruguay EN VIVO: Pedro Gallese tapó penal a Luis Suárez por cuartos de Copa América | VIDEO. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)

El fallo de Luis Suárez en el primer lanzamiento -paró Pedro Gallese- fue decisivo. Luego marcaron por Uruguay Edinson Cavani, Christian Stuani, Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira.

Pero la Blanquirroja, marcaron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores.

Previamente, durante el partido, la Celeste ahogó en tres ocasiones el grito de júbilo por goles no concedidos, en todas las ocasiones por fuera de juego. En el primer tiempo, el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló uno a Giorgian De Arrascaeta y en la segunda mitad, a Edinson Cavani y Luis Suárez.

Al fin del encuentro, Suárez fue captado llorando desconsoladamente a un costado del campo. Su ejecución errada fue la razón de la derrota charrúa.