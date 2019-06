Perú vs. Uruguay: 'Mono' Navarro Montoya ve "posible" que pase la Blanquirroja

El ex arquero Carlos Fernando 'Mono' Navarro Montoya considera que Brasil, pese a su gran nivel, tendrá un encuentro difícil ante Paraguay y ve posible que Perú, si se recompone anímicamente, elimine a Uruguay, en los cuartos de final de la Copa América 2019.

Al analizar para la Agencia Efe los enfrentamientos de los cuartos de final, 'Mono' Navarro Montoya destaca que se mantiene el favoritismo de Brasil y Uruguay, que están por encima del resto por un factor importante; "tienen un proyecto de hace años, un continuismo que siempre da frutos".

"A pesar de esto, y sabiendo de la dificultad, veo posible que Perú elimine a Uruguay", asegura, pero para ello "será clave ver cómo se recompone del golpe recibido contra Brasil". "Tras el partido, Perú quedó desdibujado porque es un equipo acostumbrado a competir con los mejores de igual a igual, pero será un gran rival de Uruguay", resalta.

Respecto a Brasil, que el jueves se enfrenta a Paraguay, en el partido que abre los cuartos de final de la Copa América, 'Mono' Montoya prevé un "encuentro difícil". "Paraguay va a ser un equipo duro, un equipo férreo, aunque en el análisis previo Brasil es más que Paraguay", resalta.

Ese cartel de favorito, el ex internacional argentino aún no se lo aplica a la Albiceleste, "a pesar de que es una selección referencial" y ha ido "mejorando según ha ido avanzando el torneo", resalta.

"La variante de jugar con dos delanteros, con el Kun Agüero y Lautaro Martínez, más lo que genera Messi, ha hecho que veamos cierto avance en el juego, pero para vencer a Venezuela debe hacerse fuerte con la pelota y ser un equipo muy corto para no sufrir. La Vinotinto no será un rival fácil, recordemos que en las eliminatorias la albiceleste no le ha podido ganar”, agrega.

"Mono" Montoya, por último, ve "un encuentro realmente atractivo" el Colombia-Chile. Con un equipo directo, "que llega con mucha gente al ataque" (Chile) y otro (Colombia) que "rinde bien sea quien sea el que esté sobre el campo, como contra Paraguay, que con 10 cambios firmó un partido enorme".

(EFE)