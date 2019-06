Perú vs. Uruguay: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Copa América 2019?

Imperdible. Las selecciones de Perú y Uruguay se enfrentarán este sábado 29 de junio en el Arena Fonte Nova por los cuartos de final de la Copa América 2019 . El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 14:00 horas en nuestro país con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

El ‘equipo de todos’ se presentará ante la ‘Celeste’ tras haber recibido ‘dos duros golpes’ en el certamen, pues cayó por goleada 5-0 frente a Brasil en la última jornada del Grupo A. Y, para colmo de males, deberá afrontar la baja sensible de Jefferson Farfán , quien se retiró del torneo por una lesión en la rodilla izquierda.

Si bien el presente no es del todo favorable para Perú , que clasificó a esta instancia como mejor tercero de la Copa América 2019 con cuatro puntos en su zona, el cuadro dirigido por Ricardo Gareca confía en hacer un buen papel frente a su próximo rival, Uruguay .

Precisamente, Carlos Zambrano , quien apunta a ser titular en el compromiso, no considera que el cuadro ‘charrúa’ sea favorito a quedarse con la victoria, pese a que muchos lo vean así.

"Yo no lo veo favorito a Uruguay . En los partidos contra ellos hemos sacado buenos resultados o ellos también. Ambas selecciones hemos ganado y perdido, todo es parejo. No hay favoritos", aseguró el defensa central de Perú , según apunta la agencia AFP.

Perú perdió 5-0 frente a Brasil en la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP) Perú perdió 5-0 frente a Brasil en la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. (AFP)

▷ Simulador de la Copa América 2019: arma AQUÍ todos tus pronósticos para cuartos, semifinal y final



▷ En vivo, Copa América 2019: todos los detalles que debes saber del torneo en Brasil



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: entérate AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO ONLINE todos los duelos

Para el choque con la ‘Celeste’ , el ‘Tigre’ Gareca mandaría a André Carrillo en reemplazo de Jefferson Farfán . La ‘Culebra’ jugaría por derecha en una segunda línea de tres volantes, en la que también estaría Edison Flores .

Uruguay , por otro lado, afrontará el compromiso también con la ilusión de llegar a las semifinales. Luego de vencer 1-0 a Chile en la última fecha del Grupo C de la Copa América 2019 y quedar como líder de su zona con siete puntos, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez están motivados, pero no se confían en lo absoluto.

"No pensar en Perú sería faltarle al respeto a un país, a unos colegas. Todas las selecciones han crecido, ya no se gana con la camiseta, hay que jugar los partidos", manifestó el volante de la ‘Celeste’ , Federico Valverde, de acuerdo a la citada fuente.

Uruguay no llegaba a unos cuartos de final de Copa América desde Argentina 2011, cuando se coronó campeón por decimoquinta ocasión. Tanto en Chile 2015 como en la Centenario 2016 en Estados Unidos quedó atorada en la fase de grupos.



Uruguay ganó 1-0 a Chile en la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP) Uruguay ganó 1-0 a Chile en la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Paolo Guerrero vs. Diego Godín

El Perú vs. Uruguay del sábado será el sexto partido en el que estén Paolo Guerrero y Diego Godín cara a cara. El primer duelo fue en una Copa América , en Venezuela 2007, donde justamente el atacante nacional marcó su primer gol en el torneo de selecciones de la Conmebol, en la victoria 3-0 sobre la ‘Celeste’ .

Ahora, Brasil vuelve a cruzar sus caminos. Ambas selecciones llegan con presentes distintos, pero donde está el ‘Depredador’ siempre hay peligro. Eso lo sabe de sobra el ‘Faraón’ .



El último enfrentamiento de Perú y Uruguay fue en Lima por las Eliminatorias a Rusia 2018. Aquella vez fue victoria de la bicolor por 2-1 y Paolo Guerrero anotó un gol. (AFP) El último enfrentamiento de Perú y Uruguay fue en Lima por las Eliminatorias a Rusia 2018. Aquella vez fue victoria de la bicolor por 2-1 y Paolo Guerrero anotó un gol. (AFP)

Perú vs. Uruguay: alineaciones posibles

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Uruguay : Fernando Muslera, Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Óscar Washington Tabárez.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports