Perú vs. Uruguay EN VIVO por Copa América 2019: Ver aquí links gratis, canales y streaming en directo 

Perú busca la recuperación, Uruguay la consolidación. Los cuartos de final de la Copa América 2019 se cierran este sábado 29 de junio desde las 14:00 horas en el Arena Fonte Nova con este interesante partido. El líder del Grupo C y el mejor de los terceros chocan vía la señal de América TV, DIRECTV Sports, TyC Sports, Sky HD, Caracol TV, CDF HD, Telemundo Deportes, entre otros. El Comercio te trae el imperdible minuto a minuto, no te lo pierdas.

Brasil, Argentina y Chile ya esperan en las semifinales de la Copa América 2019. Atrás quedaron selecciones como Paraguay, Venezuela y la candidata Colombia. Solo queda definir al ganar entre Perú y Uruguay, que se verá las caras ante la 'Roja' en la siguiente etapa del torneo continental.

La selección de Perú ha presentado las dos caras de la moneda en la Copa América 2019. Debutó en el Grupo A con un peleado 0-0 ante Venezuela con dos goles anulados por el VAR. Luego, venció por 3-1 a Bolivia con goles de Guerrero, Farfán y Flores. Sin embargo, en su partido contra Brasil fue apabullado por 5-0. Uruguay es su siguiente escollo en el torneo.

Por su cuenta, la selección de Uruguay está invicta en la Copa América 2019. En su primer partido en el torneo goleó 4-0 a Ecuador. Después, no pasó del empate 2-2 ante Japón. En la tercera jornada sacó cartel de candidato venciendo por 1-0 a Chile y terminando como líder del Grupo C. Perú es solo un paso en su ansiado camino a la final.

En la Copa América Chile 2015 y en la edición del Centenario de Estados Unidos 2016, Uruguay quedó fuera de las semifinales. Un tercer tropiezo sería casi una anomalía histórica: nunca ha pasado la Celeste más de dos ediciones seguidas fuera de las cuatro mejores. Perú llegó a semifinales en dos de las últimas tres Copas (2011 y 2015).

Uruguay y Perú se han enfrentado en 64 ocasiones, con 36 victorias charrúas, 13 empates y 15 triunfos peruanos; una cuenta anotadora celeste de 107 goles, que casi duplica a los 58 blanquirrojos, quienes no obstante tienen el último precedente a su favor: un 2-1 en Lima en las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Perú vs. Uruguay: Posibles titulares

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores - Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Uruguay: Fernando Muslera - Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres - Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta - Luis Suárez y Édinson Cavani.

DT: Óscar Tabárez.



Perú vs. Uruguay: Países, horarios y canales de transmisión de la Copa América 2019

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports

Gallese, infierno o paraíso ante Uruguay

Un fatal error del guardameta peruano desencadenó la desgracia ante Brasil. Pedro Gallese se equivocó en el arco, Roberto Firmino olió sangre y lo liquidó. Ahora llegan Suárez y Cavani en los cuartos de final. El '1' inca tiene prohibido equivocarse.

Perú perdía 1-0 con la Seleçao a los 12 minutos con un gol de Casemiro, en la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América 2019 en Sao Paulo. Brasil dominaba a placer y era fácil suponer que el segundo estaría por caer. Y llegó en forma de regalo.

Minuto 19. Gallese intenta un saque largo casi al borde del área grande. Roberto Firmino merodeaba cerca sin perder de vista al '1'. El arquero despeja, el del Liverpool pega el salto y la pelota se estrella en su humanidad. Ésta rebota detrás de Gallese estrellándose en el vertical izquierdo, sorprende al meta del Alianza Lima con Firmino posicionado, el brasileño le tira una gambeta y marca el 2-0 con el arco a disposición.

- Karius -



Grosero error de Gallese que trajo el recuerdo de Loris Karius en la final de la Champions 2017-2018 en Kiev, cuando el golero alemán del Liverpool quiso sacar rápidamente la pelota con la mano desde su área y Karim Benzema la interceptó para poner arriba al Real Madrid 1-0.

En silencio y con la mirada perdida, Gallese masticaba amargura mientras recibía el apoyo de sus compañeros. Brasil cargaba con toda su artillería y apareció Everton a los 32 minutos para marcar el 3-0.

Un remate fuerte y bajo en diagonal desde la izquierda del campo al palo derecho que cubría Gallese, y que se coló pese a la estirada del cancerbero inca. Golazo del delantero del Gremio, pero que tuvo la complicidad del '1' inca.

Dos costosísimos errores de Gallese en un intervalo de 13 minutos. Algo similar a lo Karius ante el Madrid y su grosera pifia en el tercer gol, el segundo en la cuenta de Gareth Bale, cuando el galés le dobló las manos con un zurdazo poderoso fuera del área.

"Estoy en un puesto en el que un día puedes ser un héroe y otro día puedes ser un villano", aseguró un acongojado Gallese al término del juego del pasado sábado en la Arena Corinthians.

"Me responsabilizo por el error que tuve pero tengo que hacerme fuerte por mí, por el grupo y ahora queda levantar la cabeza. El fútbol te da revanchas y vamos a tener nuestra revancha", agregó el portero.

- Respaldo -



En el vestuario, según relató la 'Foquita' Jefferson Farfán, el respaldo al guardameta del Alianza Lima fue unánime. "Todos hablamos con él y le dimos nuestro apoyo. Todos hemos cometido errores en un partido y ante Brasil fue un partido malo de todos", aseguró.

Gallese, de 29 años, ha sido el '1' de Ricardo Gareca desde que el argentino se hizo cargo de Perú en marzo de 2015. Disputó las Copas América de Chile-2015 y Centenario-2016 en Estados Unidos y el Mundial Rusia-2018.

Uruguay se cruza en el camino del alicaído Perú en los cuartos de final el sábado en Salvador (noreste), con nada menos que los temidos artilleros Luis Suárez y Édinson Cavani.

Qué mejor partido para que el golero de las rastas se reinvente y lo vuelvan a llamar en su país 'San Pedro' Gallese.



Con información de AFP