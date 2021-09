Hinchas venezolanos se acercaron al hotel de concentración para alentar a su selección.

Esta noche, la selección venezolana enfrenta a Perú por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘vinotinto’ llegó ayer Lima y fue acompañada por varios motorizados de nacionalidad venezolana, cuando se dirigían a su hotel de concentración.

Hoy por la tarde, más hinchas venezolanos llegaron al hotel donde se encuentra la selección venezolana, para darle todo su apoyo antes del partido ante Perú en el estadio Nacional de Lima. Al parecer, los hinchas acompañarían a su equipo hasta que llegue a la cancha.

Así se vive la previa del Perú vs. Venezuela

El anterior partido ante Uruguay dejó a la hinchada con un sabor a agridulce puesto que en varios tramos del encuentro pudimos sentenciarlo con un resultado positivo, sin embargo, los charrúas hicieron lo posible para restacar un punto importante en condición de visita.

Por otra parte, está Venezuela que se enfrentó a Argentina en el Estadio UCV de Caracas por la jornada 9. La vinotinto no pudo ante una selección que actualmente se encuentra ganadora bajo el mando de Scaloni. Ahora, llegan a Lima con una sed de victoria para anhelar ese sueño mundialista.

Este cotejo importante lo podrás seguir en vivo y en directo a través de las diversas plataformas de El Comercio. Sigue todos los detalles del partido a continuación.

“Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”, indicó Ricardo Gareca sobre el empate ante Uruguay.

