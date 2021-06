La selección peruana se enfrentará a Venezuela este domingo 27 de junio por la última jornada de la fase de grupos. La Blanquirroja y la Vinotinto se juegan la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2021 en un partido que promete ser intenso. A un día del duelo, el técnico del conjunto llanero José Peseiro analizó el encuentro contra los de Ricardo Gareca.

Venezuela sufrió la baja de 15 futbolistas por un contagio masivo de Covid-19 a días de iniciar la Copa América 2021, pero para el choque con la selección peruana, Peseiro podrá contar con sus jugadores. Sin embargo, el entrenador todavía no ha definido cuál será su oncena titular.

“Los jugadores que estaban afuera eran los referentes, los que siempre están jugando en el equipo nacional. Por eso los mantuvimos ahí recuperándose. Las dudas que todos tenemos es poder manejar y elegir los que están en mejores condiciones para jugar”, dijo Peseiro en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre su todos están en condiciones de estar desde el pitazo final, José Peseiro explicó: “¿Todos están al 100%? No. Pero seguro que van a dar el 100%. Los jugadores que vienen, pueden aportar otras características para jugar al fútbol, pero no me desagrada el fútbol que hemos jugado hasta ahora”.

Bien estudiado a Perú

Venezuela es última del Grupo B con 2 puntos, pero una victoria podría hacerlo escalar en la tabla de posiciones y lograr su boleto a los cuartos de final de la Copa América 2021. Sin embargo, Peseiro es consciente que la selección peruana será un rival complicado, pues también buscará sellar su pase a la siguiente etapa.

“Tenemos conciencia de la fuerza que tiene Perú, pero también tenemos conciencia de la fuerza mental del grupo que tenemos sus ganas y la voluntad de estar en cuartos de final. Por eso tenemos que respetarlo porque tiene cosas buenas, pero sin miedo”, arrancó diciendo sobre la selección peruana.

José Peseiro aseguró que la Vinotinto buscará por todos los medios hacerle daño a la selección peruana y buscar la victoria. “Mañana tenemos un partido de pelea, de organización y sacrificio. También de atacar, porque queremos atacar”.

El técnico llanero cerró la rueda de prensa destacando el rendimiento de Venezuela. “Hasta ahora hicimos un trabajo fantástico por la capacidad de pelear y luchar. Estamos organizados y concentrados. Hicimos buenos partidos contra Brasil, Colombia y Ecuador”.

Conforme a los criterios de Saber más