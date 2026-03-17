La rivalidad futbolística entre Perú y Chile volverá a escena, aunque esta vez con protagonistas de otra generación. El esperado arranque de la Copa Duelo de Leyendas de América 2026 tendrá como primer encuentro un nuevo ‘Clásico del Pacífico’, con ambas selecciones enfrentándose en el debut del torneo.

El certamen, que se disputará del 27 al 29 de marzo en Santiago, reunirá a ocho equipos conformados por exfutbolistas que marcaron época en sus respectivos países. El formato será de fútbol 7 que promete espectáculo y nostalgia para los aficionados.

El choque entre Perú y Chile aparece como uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, no solo por la historia compartida, sino también por la intensidad que siempre caracteriza este tipo de enfrentamientos.

El combinado chileno, dirigido por Juvenal Olmos, llega afinando detalles en su preparación, mientras que el equipo peruano también contará con exjugadores que dejaron huella en la ‘Blanquirroja’.

Además de Perú y Chile, el torneo contará con la presencia de selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay y Venezuela, lo que eleva el nivel competitivo de una competencia que busca reunir talento histórico del continente en un solo escenario.