Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La rivalidad futbolística entre Perú y Chile volverá a escena, aunque esta vez con protagonistas de otra generación. El esperado arranque de la Copa Duelo de Leyendas de América 2026 tendrá como primer encuentro un nuevo ‘Clásico del Pacífico’, con ambas selecciones enfrentándose en el debut del torneo.
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