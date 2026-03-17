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Duelo de Leyendas 2026
Duelo de Leyendas 2026
Por Redacción EC

La rivalidad futbolística entre Perú y Chile volverá a escena, aunque esta vez con protagonistas de otra generación. El esperado arranque de la Copa Duelo de Leyendas de América 2026 tendrá como primer encuentro un nuevo ‘Clásico del Pacífico’, con ambas selecciones enfrentándose en el debut del torneo.

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