Las últimas noticias en la Champions League se dividen entre las críticas a Erling Haaland que vuelve al Borussia Dortmund tras su poca eficacia con la selección de Noruega, la nueva expulsión de Neymar en PSG después agredir a un rival a tan solo horas de enfrentarse al Bayern Múnich y la ausencia de Sergio Ramos ante el Liverpool luego de regresar lesionado de la fecha FIFA. Los cuartos de final rompen luces desde el martes 6 de abril, y a los peruanos -nuevamente- nos queda verlo solo por TV sin ningún representante en juego.

Tampoco quedan ecuatorianos, chilenos, bolivianos, paraguayos y venezolanos; apenas los colombianos Mateus Uribe y Luis Fernando Díaz del Porto. También siguen en juego brasileños, argentinos y uruguayos. Y si encendemos la alarma de las estadísticas, desde la temporada 2014-2015 la bandera peruana, con Claudio Pizarro en el Bayern Múnich, no flamea en la Liga de Campeones.

No existe un gran idilio de los peruanos con el máximo torneo de clubes de la UEFA, y si somos puntuales, mucho menos con la instancia de los cuartos de final. Si bien en Víctor Benítez, el ‘Chino’, fue el primer jugador nacional en ganar la ‘Orejona’ cuando se llama Copa de Europa (pasó a nombrarse Champions League desde 1992-1993), no llegó a disputar con el AC Milan los cuartos de final contra el Galatasaray (3-1, 5-0) en la temporada 1962-1963.

Una década después, en los seis meses que jugó Teófilo Cubillas con el Basel le sirvieron para jugar la Copa de Europa (1973-1974), pero en la instancia de cuartos de final no participó. El equipo suizo, en tanto, fue eliminado a manos del Celtic de Escocia tras ganar 3-2 en la ida y perder 4-2 en la vuelta. Peor suerte corrió Hugo Sotil, campeón con el FC Barcelona en la liga española 1973-1974, quien no fue incluido por el equipo catalán para disputar el torneo internacional por no tener cupos para más extranjeros.

Tuvo que llegar el nuevo siglo para que los peruanos escriban breves capítulos en la Champions League. Nolberto Solano, por ejemplo, jugando con el Newcastle, pero sin la suerte de alcanzar los cuartos de final. Los que si alcanzaron y superaron el peldaño fueron Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Cada uno con su capítulo propio.

Paolo Guerrero debutó profesionalmente en el Bayern Múnich | Foto: Reuters

Claudio primero

Claudio Pizarro es principio y final. Es el primer peruano en jugar los cuartos de final de la renombrada Champions League en la temporada 2001-2002 y, también, el último en disputarla en 2014-2015, siempre con el todopoderoso Bayern Múnich, actual monarca del certamen.

Apenas aterrizado en el equipo bávaro (2001-2002), el ‘Bombardero’ tuvo una excelente fase de grupos del torneo anotando al Spartak de Móscú y Nantes de Francia. Aquel torneo se disputó con la novedad de que se jugarían dos fases de grupos, y los ganadores clasificarían de forma directa a los cuartos de final. Tras ganar su llave, al Bayern le tocó enfrentarse al Real Madrid.

En aquel Real Madrid ya se encontraban Raúl, Roberto Carlos, Figo y Zidane en la plantilla. El Bayern Múnich, quien defendía su honor de vigente campeón, le hizo frente. En Alemania, fue remontada 2-1 con goles de Effenberg y Pizarro luego de que Geremi adelantara a los madridistas. Claudio ingresó los últimos 27′ minutos de juego.

Claudio Pizarro, con Bayern, se midió al Real Madrid con Zinedine Zidane. (Foto: AP)

En la vuelta, en el Santiago Bernabéu, los merengues sacaron los galones y se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Helguera y Guti para darle vuelta a la llave. A la postre, el Madrid salió campeón del torneo luego de vencer en la final por 2-1 al Bayer Leverkusen alemán.

Pasarían algunas temporadas para que el Bayern Múnich vuelva a la instancia de los cuartos de final (2004-2005). Con Claudio Pizarro anotando en la fase de grupos al Maccabi Tel Aviv, y al Arsenal en octavos de final, el rival de turno fue el Chelsea de Mourinho, Cech, Terry, Makelele, Lampard, Cole y Drogba.

La serie comenzó mal para los teutones, que cayeron por 4-2 en Inglaterra (Cole, Lampard 2, Drogba; Schweinsteiger, Ballack) y Pizarro no estuvo convocado para el cotejo sin estar lesionado. Para vuelta, sin embargo, el peruano fue titular aunque la llave siempre favoreció a los ingleses. Lampard adelantó, Pizarro empató, Drogba volvió a poner a los ‘Blues’ adelante, Guerrero emparejó el partido y Mehmet Scholl tras pase de Claudio puso el honorable 3-2 que no alcanzó.

En la temporada 2006-2007, la última de la primera etapa de Pizarro en el Bayern Múnich, el contricante en los octavos de final fue el AC Milan de Dida, Maldini, Pirlo, Gattuso, Kaká, Seedorf, Inzaghi y Ancelotti. El delantero nacional había marcado 4 goles (3 al Spartak de Moscú, 1 al Inter de Milán) en la fase de grupos, y había ayudado a eliminar al Real Madrid en los octavos de final.

El AC Milan, por su cuenta, tenía a un Kaká en nivel superlativo. Los bávaros pusieron sorprender en la ida empatando 2-2 (Pirlo, Kaká; Van Buyten 2) y Pizarro participó de los últimos 22′ del encuentro. En la vuelta, saltó del banco desde el minuto 61, pero los ‘rossoneros’ se quedaron con la victoria con goles de Seedorf e Inzaghi, hoy técnico de Gianluca Lapadula.

Mejor recuerdo tiene el atacante nacional de los cuartos de final que disputó contra la Juventus la campaña 2012-2013, en la que el Bayern Múnich consiguió salir campeón de la Champions League. Con el peruano anotando un ‘Hattrick’ en la fase de grupos al Lille (victoria 6-1), la serie se inclinó a favor de alemanes tanto en la ida como en la vuelta pese a contar con Buffon, Chiellini, Pirlo, Vidal y Pogba.

En el Allianz Arena fue victoria sencilla por 2-0 con goles de Alaba y Müller, pero Claudio se quedó en el banco. En Turín, por la revancha, ingresó faltando 7 minutos y marcó el 2-0 definitivo frente a Buffon. Mandzukic se había adelantando en el marcador.

Pizarro campeonó con Bayern en la Bundesliga y Champions League. (Foto: Agencias)

Un año después, el rival en esta instancia fue el Manchester United de De Gea, Evra, Valencia, Rooney. Pizarro fue suplente en la ida que quedó empatado 1-1 (Vidic; Schweinsteiger). Y en la vuelta solo pudo ingresar a los 84′ con el partido resuleto tras los goles de Mandzukic, Müller y Robben (descontó Evra).

La última vez (2014-2015) fue menos trascendente para el ofensivo peruano, que se quedó en el banco viendo como el Bayern Múnich eliminaba al Porto de Casemiro, Quaresma, Martínez, Brahimi y Óliver Torres. No pudo participar ni en la derrota 3-1 (Quaresma 2, Martínez; Thiago) en Portugal, ni mucho menos en la remontada por 6-1 en Alemania (Lewandowski 2, Thiago, Boateng, Müller, Alonso; Martínez).

Claudio Pizarro, cuartos de final de la Champions League Club Temporada Incidencias vs. Real Madrid (ELIMINADO)

ida: triunfo 2-1 (Geremi; Effenberg, Pizarro)

vuelta: 2-0 (Helguera, Guti) Bayern Múnich 2001-2002 1 gol

Jugó 27′ ida

Jugó 16′ vuelta vs. Chelsea (ELIMINADO)

ida: 4-2 (Cole, Lampard 2, Drogba; Schweinsteiger, Ballack)

vuelta: 3-2 (Pizarro, Guerrero, Scholl; Lampard, Drogba) Bayern Múnich 2004-2005 1 gol

1 asistencia

No fue convocado

en la ida

Jugó 90′ en la vuelta vs. AC Milan (ELIMINADO)

ida: 2-2 (Pirlo, Kaká, Van Buyten 2)

vuelta: 0-2 (Seedorf, Inzaghi) Bayern Múnich 2006-2007 1 asistencia

Jugó 22′ ida

Jugó 29′ vuelta vs. Juventus (CLASIFICADO)

ida: 2-0 (Alaba, Müller)

vuelta: 0-2 (Mandzukic, Pizarro) Bayern Múnich 2012-2013 1 gol

No jugó la ida

Jugo 7′ la vuelta vs. Manchester United (CLASIFICADO)

ida: 1-1 (Vidic; Schweinsteiger)

vuelta: 3-1 (Mandzukic, Müller, Robben; Evra) Bayern Múnich 2013-2014 Suplente en la ida

Jugó 6′ en la vuelta vs. Porto (CLASIFICADO)

ida: 3-1 (Quaresma 2, Martínez; Thiago)

vuelta: 6-1 (Lewandowski 2, Thiago, Boateng, Müller, Alonso; Martínez) Bayern Múnich 2014-2015 Suplente en la ida

Suplente en la vuelta

Palmas para la ‘Foquita’

Jefferson Farfán también puede jactarse que apenas arribó al PSV Eindhoven pudo disputar la Champions League. A diferencia de Pizarro, lo hizo antes de cumplir los 20 años en la temporada 2004-2005. Además, en su primer año en Holanda, la ‘Foquita’ fue uno de los artífices que el cuadro tulipán alcance las semifinales del torneo.

En la fase de grupos, Farfán pudo estrenarse con un gol ante el Rosenborg, además, compartió grupo con el Arsenal de Inglaterra y el Panathinaikos de Grecia. En los octavos de final, el PSV dio cuenta del AS Monaco, último finalista del certamen con gran actuación del peruano que jugó 52′ y 78′, respectivamente, en Holanda (1-0) y Francia (0-2).

Por los cuartos de final, con Farfán siempre de titular, el PSV pudo arrancar un valioso empate 1-1 (Malouda; Cocu) en la ida contra el Olympique Lyon, que contaba entre sus filas con Juninho Pernambucano, Diarra, Essien, Malouda, Abidal y Wiltord.

Farfán fue jugador de PSV entre 2004 y 2008. (Foto: AFP)

En la vuelta, el marcador se repitió en los 120 minutos de juego con goles de Alex y Wiltord. Todo se definió en la tanda de penales, pero Farfán ya no estaba en el campo y en su lugar ingresó Robert, quien pateó el penal decisivo para ganar (4-2) la serie tras los errores de Essien y Abidal.

La venganza llegaría un año después, cuando en octavos de final el Olympique Lyon lo eliminó en octavos de final con un marcador global de 5-0.

El PSV volvería a alcanzar los cuartos de final en la temporada 2006-2007, en la que se produjo una gran casualidad con los peruanos. Mientras por un lado, el Bayern Múnich de Pizarro era eliminado por el AC Milan, el PSV de Farfán no corrió con mejor suerte ante el Liverpool. Ambos equipos alcanzaron la final con victoria para los italianos.

Contra los ‘Reds’, los holandeses, que habían eliminado al Arsenal una instancia anterior, no pudieron oponer resistencia. Fue 3-0 en la ida (Gerrard, Arne Riise, Crouch) con Farfán jugando 45′, y 1-0 en la vuelta (Crouch) con Jefferson hasta los 63′.

Farfán fue saludado por PSV. (Foto: Agencias)

Cuatro años después, y ya con camiseta del Schalke 04, el extremo derecho peruano volvió a coronar otra gran actuación en la Champions League, la más llamativa quizás. Antes de jugar los cuartos de final contra el Inter de Milán, Jefferson había anotado a Benfica y Lyon, en fase de grupos, y al Valencia un doblete en los octavos de final.

Contra los ‘neroazurras’, dio una exhibición en San Ciro, donde el Schalke 04 se impuso por 5-2 (Stankovic, Milito; Matip, Edú, Raúl, Ranocchia). El peruano dio una asistencia al español Raúl, pero lamentablemente fue amonestado por lo que se perdió el partido de vuelta en Alemania.

Aún sin Farfán, el Schalke 04 volvió a derrotar por 2-1 (Raúl, Höwedes; Thiago Motta) al Inter de Milán y consiguió el pase a semifinales, donde se enfrentó al Manchester United de Ferguson. En esta instancia, los ‘Reds Devils’ doblegaron (0-2, 4-1) a los teutones.

Jefferson Farfán, cuartos de final de la Champions League Club Temporada Incidencias vs. Olympique Lyon (CLASIFICADO)

ida: 1-1 (Malouda; Cocu)

vuelta: 1-1 / 4-2 penales (Wiltord, Alex) PSV Eindhoven 2004-2005 Jugó 71′ ida

Jugó 85′ vuelta vs. Liverpool (ELIMINADO)

ida: 0-3 (Gerrard, Arne Riise, Crouch)

vuelta: 1-0 (Crouch) PSV Eindhoven 2006-2007 Jugó 45′ ida

Jugó 63′ vuelta vs. Inter de Milán (CLASIFICADO)

ida: 2-5 (Stankovic, Milito; Matip, Edú, Raúl, Ranocchia)

vuelta: 2-1 (Raúl, Höwedes; Thiago Motta) Schalke 04 2010-2011 1 asistencia

Jugó 90′ ida

Se perdió la vuelta:

acumulación de amarillas

Siempre guerrero

Paolo Guerrero solo participó una vez de la instancia de los cuartos de final de la Champions League y le bastó para poner su firma, aunque no le alcanzó al Bayern Múnich en la temporada 200-2005.

El peruano era el cuarto delantero del elenco bávaro por detrás de figuras como Roy Maakay, Roque Santa Cruz y Claudio Pizarro. Aún así, se las ingenió para ser considerado en las etapas decisivas del torneo continental de clubes.

Frente al Chelsea inglés, en la campaña 2004-2005, el ‘Depredador’ asumió el gran reto de ser el centrodelantero titular ante la ausencia de los otros referentes de ataque en la ida en Stamford Bridge. El partido, sin embargo, fue triunfo de los ‘Blues’ que se impusieron por 4-2 (Cole, Lampard 2, Drogba; Schweinsteiger, Ballack). El jugador nacional estuvo los 90 minutos en el campo.

(Foto: AFP)

En la vuelta, por otro lado, ingresó a los 73′ por el holandés Makaay con el marcador 2-1 a favor de los ingleses. Guerrero a los 90′, tras pase de Schweinsteiger pudo empatar el partido e invitar a soñar con la hazaña. Mehmet Scholl, con asistencia de Pizarro, anotó el 3-2, a los 90+5′ y el tiempo no alcanzó para más. El Bayern Múnich quedó eliminado.

De los llamados ‘4 Fantásticos, solo Juan Manuel Vargas no alcanzó los cuartos de final de la Champions League. El apodo, ahora, suena tan lejano como los años en los que la bandera peruana estaba bien representada en el torneo de clubes más atractivo del mundo.

Paolo Guerrero, cuartos de final de la Champions League Club Temporada Incidencias vs. Chelsea (ELIMINADO)

ida: 4-2 (Cole, Lampard 2, Drogba; Schweinsteiger, Ballack)

vuelta: 3-2 (Pizarro, Guerrero, Scholl; Lampard, Drogba) Bayern Múnich 2004-2005 1 gol

Jugó 90′ ida

Jugó 17′ vuelta

