AC Milan oficializó el último jueves la llegada del ecuatoriano, Pervis Estupiñán, que ocupará el puesto de lateral izquierdo, que está vacante desde la marcha del francés Theo Hernández a Arabia Saudita.

En su llegada al club italiano, el lateral ecuatoriano, eligió la camiseta con el número 2, ya que, es una manera de homenajear a Cafú.

“Lo utilizó un gran jugador como Cafú. Leí que me había dedicado unas palabras muy bonitas, así que decidí homenajearlo”, expresó en rueda de prensa, Pervis.

Según la prensa, el traspaso costará al Milan entre 17 y 20 millones de euros (entre 20 y 23,5 millones de dólares). El lateral de 27 años jugaba desde 2022 en la Premier League inglesa y ha disputado 104 partidos (5 goles) con el Brighton, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Antes, el nuevo defensa del Milan pasó por el Mallorca, Osasuna y el Villarreal en España, entre otros. Regresará a Italia, donde empezó su carrera en Europa, en el Udinese, aunque no llegó a vestir entonces la camiseta del primer equipo. Con Ecuador, Estupiñán ha jugado 48 partidos y ha firmado 5 goles.

