Petr Cech regresa al Chelsea: ex aquero será consejero técnico del primer equipo El club inglés no se olvidó de su mítico ex arquero y lo contrató como consejero técnico del equipo principal.

