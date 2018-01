El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró impertérrito ante una publicidad errónea de la firma deportiva Nike que generó especulaciones sobre el futuro de Philippe Coutinho, después de que pareció usar su nombre para promocionar la indumentaria del Barcelona.

El anuncio, que decía "Philippe Coutinho está listo para iluminar el Camp Nou", fue eliminado poco después de aparecer en el sitio web del club español el domingo.

Philippe Coutinho, que está patrocinado por Nike, ha sido relacionado varias veces con la escuadra azulgrana desde la anterior ventana de transferencias, cuando el Barcelona no logró ficharle pese a presentar múltiples ofertas, y se espera que el actual líder de la Liga española intente contratarlo de nuevo este mes.

"Escuché algo de eso. No hay cosa en el mundo que me interese menos", comentó Jurgen Klopp tras la victoria del Liverpool 2-1 sobre el Burnley en la Liga Premier. "Pero alguien me contó y pensé 'guau'. Gran historia", agregó.

Tras perderse el comienzo de la actual campaña por lesión, Philippe Coutinho ha marcado siete goles y dado seis asistencias en 14 partidos ligueros con el Liverpool.

El brasileño de 25 años no participó en el partido frente al Burnley por una lesión de muslo y es duda para el encuentro que disputará el viernes el Liverpool por la tercera ronda de la FA Cup contra el Everton.