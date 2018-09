No fue intencional, pero la dura entrada del defensor mexicano Héctor Moreno al inglés Luke Shaw estuvo cerca de no solo acabar con la carrera del jugador del Manchester United.

También casi hace que pierda la pierna.

Así lo recuerda el lateral, ahora de 23 años, del incidente que hace tres años interrumpió su proyección como uno de los futbolistas más codiciados del fútbol inglés.

Así fue la dura falta del mexicano Héctor Moreno contra Luke Shaw. (Video: Bein Sports)

Fue en el minuto 15 del partido que disputaron Manchester United y PSV Eidhoven en la primera fecha de la fase de grupo de la Champions League en 2015.

Moreno fue al balón, pero no evitar impactar con la pierna de Shaw. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Shaw entraba en velocidad al área cuando Moreno se estiró para tratar de cortar el balón, pero tras tocar la pelota no pudo evitar impactar de forma violenta con la parte baja de la pierna derecha del jugador inglés.

La consecuencia de esa acción fue doble fractura de tibia y peroné.

"Estaría mintiendo si dijera que no pensé en dejar de jugar", recordó este martes Shaw en la concentración de la selección de Inglaterra, que debutará en la llamada Liga de las Naciones contra España el próximo sábado.

"Tuve muchas complicaciones con mi pierna y ese fue un momento muy duro en mi carrera".

La entrada generó muchas críticas en Inglaterra por la acción del defensor mexicano, que no fue señalada por el árbitro del partido. (Foto: AP) (Foto: AP)

"Nadie lo sabe, pero realmente estuve muy cerca de perder mi pierna. Yo no lo supe hasta seis meses después cuando el doctor me contó", comentó Shaw.

"En ese momento ellos pensaron en trasladarme en avión en Manchester, pero si lo hubieran hecho es muy probable que hubiera perdido la pierna debido a los coágulos de sangre y otras cosas", explicó.

"Yo tengo -y no es que quiera hablar mucho de eso- dos cicatrices al lado de mi pierna que fue donde tuvieron que cortar para sacarlos de lo grave que había sido la lesión".

En el pasado



Shaw quiere pasar página del desafortunado incidente con Moreno, visiblemente afectado en el momento por lo que ocurrió, y mirar hacia adelante en su carrera.

"En verdad es algo que ya no me importa. Me siento fuerte y mi pierna derecha está exactamente igual a como estaba antes de la fractura", reconoció.

Shaw regresó esta semana a la selección inglesa al ser convocado para los partidos contra España y Suiza. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Shaw se convirtió en uno de los futbolistas juveniles más caros del mundo cuando, con 18 años, Manchester United lo fichó por US$35 millones en junio de 2014, cuatro meses después de haber debutado con la selección inglesa.

En los dos años siguientes a la lesión solo pudo comenzar 17 partidos de la Liga Premier afectado por diversas complicaciones, pero esta temporada ha disputado cada minuto de los cuatro partidos que ha jugado su equipo.

Un cambio de fortuna que era difícil de vislumbrar en abril de 2017, cuando el técnico portugués José Mourinho criticó públicamente su actitud diciendo que el defensor se encontraba "muy lejos" del nivel de sus compañeros.

"Tuve dos o tres años muy desafortunados. Esos es pasado y ahora simplemente miro hacia adelante", dijo sin embargo Shaw.

"Quise demostrar que la gente se había equivocado y volver a mi mejor forma. Ahora me siento como nunca, no solo en la cancha, también fuera de ella. Como haber pasado de ser niño a un hombre".

Mourinho ha criticado a Shaw, pero este año está contando con el lateral inglés. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Shaw está convencido que cuenta con el respaldo de Mourinho y reconoce que si bien fue muy duro en sus criticas, el tiempo le terminó dando la razón.

"Mentalmente hizo que pudiera surgir más fuerte, el querer demostrarle que podía hacer lo que él, en las dos últimas dos temporadas, decía que no podía hacer".

"Se frustraba conmigo porque sabía que lo podía hacer mejor. Es posible, cuando veo hacia atrás, que en ocasiones él tuviera razón", admitió.

Shaw no estuvo con la selección inglesa que progresó hasta semifinales en el pasado Mundial de Rusia 2018, pero fue fue convocado para disputar en los próximos días los partidos contra España y Suiza.