Pity Martínez: “No sé si temor, pero Boca Juniors le tenía mucho respeto a River Plate en La Bombonera”

Gonzalo ‘Pity’ Martínez llegó en 2015 a River Plate y fue resistido por la hinchada debido a malos rendimientos. Conforme fue avanzando el tiempo, el exHuracán demostró su valía, sobretodo en los partidos más importantes: frente al clásico rival. Su obra máxima la realizó en el Santiago Bernabéu: selló el 3-1 en la final ante Boca Juniors que le dio la Copa Libertadores al ‘Millonario’. Unos años después, el habilidoso volante se refirió a aquella etapa en la que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo dominó al club ‘Xeneize’.

En diálogo con Sebastián Vignolo y todo el panel del programa ESPN F90′, el ‘Pity’ Martínez recordó aquella época en la que ganarle a Boca Juniors se convirtió en una costumbre: “Yo entraba a La Bombonera, mirando a la platea y sabía que no teníamos miedo. Uno no puede dejarse llevar por las dudas. Esos partidos no se sacan adelante con dudas o temores, también quería marcarle a la gente de Boca que River estaba ahí, que daríamos pelea en La Bombonera”.

Luego prosiguió: “Teníamos una actitud ganadora. Sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que si seguíamos el plan, ganaríamos ahí. Yo creo que el rival lo sabía, ellos lo sentían, se notaba dentro de la cancha. Boca notaba que River estaba fuerte, nos tenían mucho respeto. Uno sentía que ellos miraban para todas partes, no estaban tranquilos. Hoy lo digo porque estoy afuera del club, pero sí, ellos nos respetaban mucho”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



¡ACÁ ESTOY YO!



El Pity Martínez recordó su mirada a los hinchas del Xeneize en La Bombonera y los partidos que jugaron entre sí. ¡Espectacular! "Boca nos respetaba más aún en su cancha", confesó.

Ante ello, el ‘Pollo’ Vignolo afirmó que eso “lo notaban todos desde que Marcelo Gallardo está en River Plate”. Asimismo, el conductor explicó que al club ‘Millonario’ se le mira con mucho respeto en todas las canchas: “Eso le pasaba a Boca cuando estaba Bianchi y Riquelme, son ciclos”.

Luego, el ‘Pity’ Martínez confesó lo siguiente: “En la cancha de River no tanto, pero en La Bombonera lo sentía más. Allá nos respetaban mucho más. Lo sentía, yo veía la cara del rival y estaban preocupados, asustados, miran para todos lados. Eso lo sentíamos”.

Por último, el exvolante de River Plate contó una anécdota: “Yo me agrandaba contra Boca, pero me pasó algo curioso. La primera vez que fui titular en La Bombonera, regresé a mi casa con una sensación rara, no había disfrutado el partido. Luego me propuse disfrutar este tipo de encuentros y desde entonces todo mejoró”.

