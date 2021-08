Entre tantos temas complicados relacionados al ámbito profesional, el periodista Horacio Pagani se animó a hacerle una curiosa broma al Pity Martínez que estaba siendo entrevistado en TyC Sports. El jugador que milita en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí admitió que para el su prioridad es generar la mayor cantidad de ingresos posibles en bienestar de su familia.

“Vos sos veterano, ¿Cuántos años tienes?”, fueron las palabras que uso Pagani al jugador de 28 años. Ante esto, Martínez contestó “Horacio para mi eres joven todavía, boludo”.

Luego de ello el ex River Plate le recordó el elogio que tuvo Pagani con él en una entrega de premios, respecto a que sería el mejor jugador argentino; a lo que el periodista señaló que el primer año lo “decepcionó”. Pity no dudo en responder de forma rápida y entre risas: “¿Qué querías? Me molestaban en todo lado”.

Horacio Pagani le preguntó al futbolista argentino sobre las metas que tiene a futuro y Pity no dudó en ser lo más sincero posible. “Lo que quiero es que mi hija tenga un plato de comida todos los días. Es la verdad, para qué voy a andar mintiendo. Después de lo que logre en Madrid con el club más grande de América ya no le puedo pedir más nada al fútbol”, sostuvo el jugador del Al-Nassr.

El mendocino llegó al club de la liga de Arabia Saudita a mediadios del 2020 y firmó un contrato por cuatro temporadas, pero señaló que en algún momento podría volver a River Plate: “Voy a volver, en algún momento, pero falta bastante, tengo otra metas y cosas primero, más de lo que ganamos en el club no se va a repetir, hay que darle oportunidad a otros chicos, que busquen ganar las cosas que ganamos nosotros, pero en algún momento voy a volver, para disfrutar de la gente”