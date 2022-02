Plaza Colonia vs. The Strongest EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, este martes 22 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2 y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras golear 5-0 a Cerro Largo en la liga uruguaya, Plaza Colonia recibirá al boliviano The Strongest, que se ubica en la cima del Torneo Apertura de la liga boliviana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Centenario.

Plaza Colonia vs. The Strongest: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Ecuador - 7:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Colombia - 7:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Bolivia - 8:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Venezuela - 8:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Paraguay - 8:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Chile - 9:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Argentina - 9:30 p.m. - Fox Sports Argentina y Star+ (Star Plus)

Uruguay - 9:30 p.m. - ESPN 2 y Star+ (Star Plus)

Brasil - 9:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (miércoles 23 de febrero)

El mítico Centenario será testigo de uno de ocho cruces de la segunda fase, en la que hay cuatro equipos que lograron conquistar el torneo continental más importante a nivel de clubes: el argentino Estudiantes de La Plata, el brasileño Atlético Mineiro, el paraguayo Olimpia y el colombiano Atlético Nacional.

Después de dos encuentros sin victorias, el Plaza Colonia venció el reciente viernes por 5-0 al Cerro Largo en la tercera jornada del Apertura uruguayo, resultado que le permitirá encarar este juego con otro ánimo.

Pese a esa victoria, es probable que el entrenador, Eduardo Espinel, hago algunos cambios en un once que goleó con varios de sus habituales titulares observando el partido desde el banco.

Seguramente, el centrocampista defensivo Álvaro Fernández, el centrocampista ofensivo Leandro Suhr y el atacante Nicolás Dibble ingresarán como titulares, mientras que Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez podría pasar a ocupar un lugar entre los suplentes.

Así, los locales intentarán tomar ventaja para luego visitar Bolivia, un país en el que los equipos uruguayos han sufrido diversas derrotas en los últimos años.

Del otro lado, el visitante llega al encuentro atravesando un buen momento en el Torneo Apertura.

Luego de tres jornadas disputadas, el The Strongest acumula siete puntos y lidera el Grupo A junto al Club Universitario, con el que igualó 1-1 este viernes.

En Montevideo, es probable que el entrenador, Cristian Díaz, apueste por un once similar con figuras como el uruguayo Rodrigo Amaral y el argentino Enrique Triverio.

Plaza Colonia vs. The Strongest: probables alineaciones

Plaza Colonia: Nicolás Guirin, Federico Barrandeguy, Nicolás Ayala, Agustín Heredia, Edhand Greising, Ezequías Redin, Álvaro Fernández, Yvo Calleros, Leandro Suhr, Nicolás Dibble y Derlis Mereles. DT: Eduardo Espinel.

The Strongest: Germán Viscarra, Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Luis Demiquel, Juan Aponte, Luciano Ursino, Diego Wayar, Rodrigo Amaral, Jeyson Chura, Enrique Triverio y Cristian Esparza. DT: Cristian Díaz.

Con información de EFE.

