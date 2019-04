Pochettino: "El favorito para ganar la Champions es el que tiene a Messi"

FC Barcelona, Liverpool, Tottenham y Ajax se disputarán el titulo de la Champions League 2018-19. Mauricio Pochettino, técnico de los 'Spurs', brindó una entrevista a Goal.com, en dónde le brindó toda la responsabilidad a los dirigidos por Ernesto Valverde de conseguir la actual 'orejona', pues tienen en sus filas a Lionel Messi.

"Para mí no hay favorito si vemos lo que pasó en cuartos.. pero personalmente, el favorito es el que tiene a Lionel Messi, y ese es el Barça. Si no fuera así, habría un 25% para cada semifinalista", precisó el estratega.

►Liverpool FC: estrella de los 'Reds' fue elegido mejor jugador de la Premier League 2018-19



Mauricio Pochettino se refirió además, a la eliminación que sufrió el Manchester City de Pep Guardiola en los cuarto de final, a manos del Tottenham.

"A quién no gana se le tilda de fracasado rápidamente, a mí no me gusta esa palabra. No es nada fácil ganar la Champions, sólo el Madrid ganó 3 y eso es increíble, porque junto a la Premier es lo más difícil. Es injusto, aunque el City tuviese ganar la Champions como uno de sus objetivos", aclaró el argentino.

Finalmente, Pochettino hizo hincapié en que viene preparando todos los pormenores para los que será el duelo de los suyos frente al Ajax de Holanda. Sin embargo, no estuvo conforme con la cantidad de días de descanso que tendrán sus dirigidos, en comparación al rival de turno.

"Vamos a estar supeditados porque no tenemos una semana limpia para preparar ese partido..En este momento de la competición y con una semifinal de Champions League, creo que todos los equipos deberían tener los mismos días de preparación. Si no, es una desventaja, pero ojo, no es una excusa. Diría lo mismo si fuera al revés para ellos. A veces no se tiene en cuenta que en Inglaterra los clubes parten con desventaja porque no descansamos en Navidad, jugamos una competición más, empezamos la liga un mes antes...", sentenció.