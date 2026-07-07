La decisión de la FIFA de suspender provisionalmente la sanción a Folarin Balogun para que pudiera disputar los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. Aunque el delantero estadounidense finalmente no pudo evitar la derrota de su selección por 4-1, el fallo del organismo abrió un intenso debate sobre los criterios disciplinarios aplicados durante el torneo. En ese contexto, Oliver Kahn decidió pronunciarse con una frase cargada de ironía que rápidamente se hizo viral.

El exarquero alemán recordó la final del Mundial de 2002, en la que Alemania cayó frente a Brasil, para cuestionar el manejo de la FIFA. “Si las sanciones pueden cambiar de un día para otro, entonces quizá también podríamos repetir la final contra Brasil”, comentó con evidente sarcasmo. Su mensaje apuntó directamente al precedente que, según considera, dejó el caso Balogun después de que el organismo revocara temporalmente la suspensión que había recibido por la tarjeta roja mostrada frente a Bosnia.

If we're rewriting football history now, I have a small suggestion:

I'd like FIFA to rescind the yellow card shown to Michael Ballack in the 2002 World Cup semifinal, the one that ruled him out of the final.

And while we're at it, we might as well replay the final against Brazil. pic.twitter.com/Z69fJfH8cz — Oliver Kahn (@OliverKahn) July 7, 2026

“Me gustaría que la FIFA anule la tarjeta amarilla mostrada a Michael Ballack en la semifinal de la Copa del Mundo de 2002, la que lo dejó fuera de la final”, añadió.

Las declaraciones de Kahn llegan en medio de una creciente discusión sobre la transparencia de las decisiones disciplinarias en el Mundial. La autorización para que Balogun pudiera estar disponible frente a Bélgica fue interpretada por distintos sectores como una medida excepcional, mientras que la FIFA defendió el procedimiento al explicar que la suspensión quedó en pausa mientras se resolvía la apelación presentada por la Federación de Estados Unidos. El caso incluso ha sido mencionado por dirigentes y analistas como un episodio que podría influir en el clima político de cara a las elecciones de la FIFA en 2027.

Balogun había sido expulsado ante Bosnia. (Foto: AFP) / CHARLOTTE WILSON

Más allá del resultado deportivo, el “caso Balogun” terminó convirtiéndose en uno de los temas extrafutbolísticos más comentados del torneo. Y Kahn, fiel a su estilo directo, aprovechó la controversia para lanzar una crítica que trascendió el partido entre Estados Unidos y Bélgica. Su irónica referencia al Mundial de 2002 resumió el sentir de quienes consideran que la FIFA debe ofrecer criterios más claros y consistentes cuando se trata de decisiones que pueden alterar el desarrollo de una Copa del Mundo.

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