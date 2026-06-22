El empate de Uruguay frente a Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo dejó goles y emociones, sino también una fuerte controversia que marcó el análisis posterior al encuentro. Una acción ocurrida en pleno desarrollo del partido provocó el enojo del seleccionador africano, Pedro Leitao, quien cuestionó la decisión tomada por los futbolistas celestes en una jugada clave.

La escena se produjo cuando Telmo Arcanjo quedó tendido sobre el césped tras sufrir una molestia física. En medio de la incertidumbre, Federico Viñas se aproximó al jugador con la intención de asistirlo, gesto que hizo pensar que la jugada se detendría. Sin embargo, segundos después, el atacante uruguayo volvió rápidamente a la dinámica del juego y participó en la acción ofensiva que terminó significando el empate de su selección.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

El episodio no pasó inadvertido para Leitao. Una vez finalizado el compromiso, el técnico caboverdiano compareció ante los medios y manifestó que esperaba una actitud distinta por parte del conjunto sudamericano, especialmente considerando la filosofía futbolística asociada históricamente al popular ‘Loco’.

“Me enojó un poco lo que hicieron. Bielsa nos enseñó a tener fair play. Esperábamos que ellos tiraran la pelota afuera o detuvieran el juego, especialmente después de que su delantero se acercó a ayudar”, expresó el entrenador, dejando abierta una discusión sobre los límites entre la competitividad y el juego limpio en el fútbol de selecciones.

"ME QUEDÉ UN POCO MOLESTO PORQUE BIELSA NOS ENSEÑÓ A TENER FAIR PLAY". Bubista, DT de Cabo Verde, se refirió a la jugada del primer gol de Uruguay ante Cabo Verde.



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