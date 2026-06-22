Por Redacción EC

El empate de Uruguay frente a Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo dejó goles y emociones, sino también una fuerte controversia que marcó el análisis posterior al encuentro. Una acción ocurrida en pleno desarrollo del partido provocó el enojo del seleccionador africano, Pedro Leitao, quien cuestionó la decisión tomada por los futbolistas celestes en una jugada clave.