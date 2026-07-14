El fuerte impacto de Olise sobre Rodri genera debate por la decisión arbitral en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
El fuerte impacto de Olise sobre Rodri genera debate por la decisión arbitral en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

El primer tiempo de la semifinal entre España y Francia por el Mundial 2026 dejó una de las acciones más discutidas del encuentro. Michael Olise protagonizó una fuerte entrada sobre Rodri que, para muchos, pudo haber significado la expulsión del atacante francés.

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