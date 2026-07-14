El primer tiempo de la semifinal entre España y Francia por el Mundial 2026 dejó una de las acciones más discutidas del encuentro. Michael Olise protagonizó una fuerte entrada sobre Rodri que, para muchos, pudo haber significado la expulsión del atacante francés.

Pese a la dureza del impacto, el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton decidió no mostrar ni siquiera la tarjeta amarilla, una determinación que rápidamente generó debate entre aficionados y analistas.

Olise pisó a Rodri, pero el árbitro no mostró ni amarilla. Foto: @SC_ESPN

La dura entrada de Olise sobre Rodri

La jugada ocurrió durante la primera mitad del compromiso. En las imágenes se aprecia cómo la suela del botín izquierdo de Michael Olise impacta directamente sobre el tobillo izquierdo de Rodri, provocando que la articulación se doble tras el contacto.

La acción fue revisada únicamente por el árbitro en el campo, quien permitió que el juego continuara sin sanción disciplinaria para el futbolista francés.

¿ERA PARA TARJETA? Olise le pegó este patadón a Rodri y no vió la amarilla...



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