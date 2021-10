Polonia vs. Albania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022 , este martes 12 de octubre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Liderada por Robert Lewandowski , la selección polaca buscará dar otro paso más hacia la clasificación al Mundial, cuando visite a Albania. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Arena Kombëtare.

Polonia vs. Albania: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 3:45 p.m. - TNT Sports

España - 8:45 p.m.

Un choque crucial se llevará a cabo en tierras albanesas. En juego estará el segundo puesto del grupo, objetivo que intentan alcanzar Polonia, Albania y hasta Hungría.

Presumiendo que Inglaterra acabará como líder y asegurará su presencia en el Mundial de Qatar de manera directa, el segundo casillero, que otorgará un cupo para repechaje, es a lo que aspiran las tres selecciones mencionadas.

A estas alturas de la competencia, Inglaterra encabeza la clasificación, con 19 puntos. A falta de tres jornadas para el final, Albania (15) es segunda, mientras que Polonia (14) es tercera, seguida de Hungría (10). Andorra (3) y San Marino (0) cierran el grupo.

Para este desafío, Polonia contará con el delantero de Bayern Múnich, Robert Lewandowski, que no pudo anotar en la reciente victoria (5-0) ante San Marino, pero que eso no le quita la etiqueta de principal carta de gol.

Albania, por su parte, consiguió un triunfo a domicilio a costa de Hungría. Armando Broja marcó el solitario gol del combinado que se ilusiona con clasificar a su primer Mundial.

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue en septiembre pasado. En esa ocasión, Polonia goleó 4-1 a Albania. ¿Habrá revancha?

Polonia vs. Albania: probables alineaciones

Albania: Berisha, Kumbulla, Veseli, Ismajli, Hysaj, Gjasula, Bare, Trashi, Bajrami, Broja y Cikalleshi. DT: Edoardo Reja.

Polonia: Szczesny, Glik, Bednarek, Dawidowicz, Bereszynski, Klich, Moder, Jozwiak, Zielinski, Piatek y Lewandowski. DT: Paulo Sousa.