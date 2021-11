Polonia vs. Andorra EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, este viernes 12 de noviembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el delantero Robert Lewandowski en el ataque, Polonia buscará la victoria en su visita a Andorra, para seguir soñando con la clasificación al Mundial. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nacional de Andorra.

Robert Lewandowski anotó hat-trick con Bayern Munich. (Video: ESPN)

Polonia vs. Andorra: horarios del partido y canales

México - 2:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 4:45 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:45 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:45 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:45 p.m. - TNT Sports

España - 8:45 p.m.

Se acerca del desenlace de los grupos y, particularmente, el que lidera Inglaterra (20), seguido de Polonia (17) y Albania (15), está de candela. Hungría, Andorra y San Marino, los otros de la serie, está sin chances de decir presente en la próxima Copa del Mundo.

Polonia está obligada a vencer a Andorra y espera un tropiezo de los ingleses para mantener sus opciones de obtener un boleto de forma directa. Caso contrario, Lewandowski y compañía podrían llegar al Mundial a través de un repechaje.

Albania hace cuentas, especialmente para el segundo lugar. Pero su destino pasa por el error de ingleses y polacos.

“Espero que Andorra siga igual que la última vez: muy agresivo. Es un equipo muy bien organizado. El terreno de juego, obviamente, será un poco diferente, pero técnicamente estamos bien preparados para esta situación”, confesó en la previa, el entrenador de Polonia, Paulo Sousa.

La última vez que Polonia y Andorra se vieron las caras fue el 28 de marzo del presente año. Aquel día, las ‘Águilas Blancas’ golearon 3-0, con un doblete de Lewandowski.

Polonia vs. Andorra: probables alineaciones

Andorra: Álvarez, Nicolas, Llovera, Alavedra, Cervos, Alaez, Moreno, Vales, Martinez, Pujol y Fernández.

Polonia: Skorupski, Helik, Glik, Dawidowicz, Cash, Linetty, Moder, Zielinski, Frankowski, Lewandowski y Milik.