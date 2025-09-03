El club blanquiazul cede hasta ocho futbolistas para esta fecha doble final de las Eliminatorias.
Redacción EC
Redacción EC

atraviesa un gran presente deportivo, ubicado ya en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y peleando en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Además, también se ve reflejado en que es el club que más jugadores aporta a las selecciones que participan en las Eliminatorias de Conmebol, con hasta ocho futbolistas.

Número superior a los siete de Bolívar, seis de Flamengo y River, o los cinco de Corinthians, Palmeiras y Sporting Cristal.

Cabe mencionar que siete fueron citado a la selección peruana y uno a la de Bolivia, el golero Guillermo Viscarra.

LISTA DE JUGADORES CEDIDOS

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

