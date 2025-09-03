Alianza Lima atraviesa un gran presente deportivo, ubicado ya en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y peleando en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Además, también se ve reflejado en que es el club que más jugadores aporta a las selecciones que participan en las Eliminatorias de Conmebol, con hasta ocho futbolistas.

Número superior a los siete de Bolívar, seis de Flamengo y River, o los cinco de Corinthians, Palmeiras y Sporting Cristal.

Cabe mencionar que siete fueron citado a la selección peruana y uno a la de Bolivia, el golero Guillermo Viscarra.

LISTA DE JUGADORES CEDIDOS

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

