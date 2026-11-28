Pol Deportes otra vez está en el ojo del mundo. El streamer peruano presentó la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

“Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y con un sueño. Quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y la misma pasión de hoy”, mencionó Clíver Huamán Sánchez, recordando los acontecimientos del año pasado.

“Nunca imaginé que hoy estaría acá viviendo esta historia desde aquí dentro. Bienvenidos, hoy se juega por la gloria eterna”, finalizó.

Tras las palabras de Pol Deportes en el césped del histórico recinto, inició la cuenta regresiva para el inicio de la esperada final.