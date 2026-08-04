Inter de Milán y AC Milan se verán las caras para disputar una nueva edición del Derbi della Madonnina en Perth (Australia). El conjunto neroazzurro es el vigente campeón de la Serie y asumirá su tercer amistoso de la pretemporada ante uno de sus clásicos rivales.

Inter llega tras conquistar el Scudetto con autoridad, luego de finalizar la Serie A con 11 puntos de ventaja sobre el Napoli, su más cercano perseguidor. De esta manera consiguieron su segundo título de liga en tres años.

En lo que va del 2026, Inter solo sufrió cuatro derrotas: una frente al Arsenal y dos ante el Bodø/Glimt por la Champions League, además de una contra el AC Milan por la Serie A.

El conjunto rossonero fue el último equipo que logró vencerlo. Desde aquel derbi disputado en marzo, los dirigidos por Cristian Chivu no volvieron a perder y cerraron la temporada con la conquista del campeonato italiano.

Los antecedentes recientes, sin embargo, favorecen al Milan. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos clubes, los rossoneros registran seis victorias, frente a tres triunfos del Inter y un empate. Aun así, Betsson considera favorito al vigente campeón para quedarse con este clásico amistoso: la victoria del Inter paga 2.38, mientras que un triunfo del AC Milan cotiza en 2.78. El empate durante los 90 minutos ofrece una cuota de 3.45.

Por último, el encuentro tendrá un ingrediente emotivo. Antes del pitazo inicial, el AC Milan rendirá homenaje a Franco Baresi, una de las máximas leyendas de la institución. Los jugadores saltarán al campo con brazaletes negros, se guardará un minuto de silencio y el estadio realizará un reconocimiento especial al histórico capitán rossonero.