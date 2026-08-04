Una nueva edición del ‘Derby della Madonnina’ se llevará a cabo en Australia, en duelo amistoso de pretemporada.
Una nueva edición del ‘Derby della Madonnina’ se llevará a cabo en Australia, en duelo amistoso de pretemporada.
Por Redacción EC

Inter de Milán y AC Milan se verán las caras para disputar una nueva edición del Derbi della Madonnina en Perth (Australia). El conjunto neroazzurro es el vigente campeón de la Serie y asumirá su tercer amistoso de la pretemporada ante uno de sus clásicos rivales.

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