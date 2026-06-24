El Mundial 2026 sumó un nuevo foco de controversia, esta vez lejos de los goles y los resultados. Una acción protagonizada por Jude Bellingham durante el encuentro entre Inglaterra y Ghana ha puesto nuevamente bajo la lupa a los árbitros y, sobre todo, a los criterios disciplinarios utilizados por la FIFA en el torneo.

Todo se originó a raíz de un gesto del mediocampista inglés hacia Jordan Ayew, una situación que pasó inadvertida para el juez principal y que no recibió sanción alguna durante el partido. Sin embargo, las imágenes comenzaron a circular rápidamente y desataron un intenso debate en redes sociales y programas deportivos alrededor del mundo.

La polémica creció aún más cuando aficionados y especialistas recordaron un episodio reciente protagonizado por Miguel Almirón. El futbolista paraguayo había sido expulsado de manera directa días atrás en el compromiso frente a Turquía por una acción considerada similar, lo que abrió interrogantes sobre la consistencia en la aplicación de la denominada ‘Ley Prestianni’.

El malestar no quedó solo en el plano mediático. De acuerdo con reportes de la prensa paraguaya, la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió elevar un reclamo oficial ante la FIFA, exigiendo explicaciones sobre los distintos criterios empleados por los árbitros durante la competición. Dentro del documento presentado, el organismo sudamericano habría citado como ejemplo lo sucedido en el choque entre Inglaterra y Ghana, reavivando una discusión que amenaza con extenderse durante el resto de la Copa del Mundo.

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