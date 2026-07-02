El peculiar gesto de Cristiano Ronaldo de llevarse líquido a la boca y escupirlo segundos después ha despertado la curiosidad de millones de aficionados en el Mundial 2026. Aunque para muchos parece una costumbre sin sentido, detrás de esa acción existe una estrategia utilizada desde hace años en el deporte de alto rendimiento para favorecer el desempeño físico durante momentos de máxima exigencia.

Diversos estudios señalan que enjuagar la boca con una bebida que contiene carbohidratos o bebida isotónica puede activar receptores capaces de enviar señales al cerebro relacionadas con la disponibilidad de energía. Esa respuesta ayuda a que el esfuerzo se perciba como menos intenso y puede ofrecer una ligera mejora en actividades de alta intensidad, incluso cuando el líquido no llega a ser ingerido. En muchos casos, los futbolistas recurren a bebidas deportivas y no simplemente a agua.

Otro de los motivos por los que varios jugadores optan por esta práctica es evitar la incomodidad que puede provocar beber grandes cantidades de líquido antes de realizar esfuerzos explosivos. Al no tragar la bebida, disminuye la posibilidad de sentir pesadez en el estómago mientras mantienen una sensación de frescura en la boca durante el desarrollo del partido.

No obstante, especialistas advierten que este recurso no reemplaza una hidratación adecuada ni una alimentación planificada. Se trata de una herramienta puntual cuyo efecto depende de las condiciones de juego y del contexto físico del deportista. Además, con la incorporación de pausas oficiales para hidratarse en numerosas competiciones, especialmente en encuentros disputados bajo altas temperaturas, la utilidad de esta técnica ha perdido relevancia y su impacto suele ser menor cuando los partidos se desarrollan en climas templados.

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