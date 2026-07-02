Por Kenyi Peña Andrade

El peculiar gesto de Cristiano Ronaldo de llevarse líquido a la boca y escupirlo segundos después ha despertado la curiosidad de millones de aficionados en el Mundial 2026. Aunque para muchos parece una costumbre sin sentido, detrás de esa acción existe una estrategia utilizada desde hace años en el deporte de alto rendimiento para favorecer el desempeño físico durante momentos de máxima exigencia.