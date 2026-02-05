¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega con Al Nassr en la Saudi Pro League?

Cristiano Ronaldo seguirá fuera del próximo partido de Al Nassr ante Al Ittihad, duelo programado para este viernes por la Saudi Pro League. La ausencia del delantero portugués volvió a generar ruido en Arabia Saudita, aunque esta vez quedó descartado cualquier inconveniente físico o lesión que le impida estar disponible.

Según se reveló previamente, no existe ningún conflicto entre Ronaldo y el cuerpo técnico ni con la directiva de Al Nassr, así como tampoco problemas médicos. El entorno del futbolista fue claro en señalar que el capitán del equipo se encuentra en buenas condiciones físicas y apto para competir.

El verdadero motivo de su ausencia estaría vinculado a un malestar de Cristiano Ronaldo con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF), especialmente por la manera en que se están manejando ciertas decisiones relacionadas con algunos clubes de la Saudi Pro League. Esta situación habría generado incomodidad en el portugués, quien optó por no ser considerado para este compromiso.

Pese a este escenario, desde Al Nassr confían en que la situación no escalará y que Ronaldo volverá a estar disponible en los próximos partidos. Mientras tanto, el equipo deberá afrontar un duelo clave ante Al Ittihad sin su máxima figura, en medio de un contexto extradeportivo que sigue dando que hablar en el fútbol saudí.