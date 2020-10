Las Eliminatorias Qatar 2022 todavía no arrancan, pero los partidos ya se juegan fuera del verde. Las bajas en las selecciones han puesto en jaque a los técnicos, quienes tuvieron que citar de emergencia a otros futbolistas a poco del pitazo inicial.

Carlos Queiroz, DT de la selección de Colombia, habló de la baja del arquero David Ospina, quien se perderá la primera fecha doble. Sin duda, una de las ausencias más sensibles que tendrá el Tricolor, afirmó el entrenador.

“Lo de David una situación muy rara porque no es un impedimento de él sino de la región sanitaria de Nápoles. Cuando las autoridades deciden algo debemos obedecer a las indicaciones que ellos tienen. Seguro que fue algo serio porque algunas veces sabemos que no quieren alarmar, pero que Napoli no jugara contra Juventus tampoco fue fácil”, explicó el seleccionador en rueda de prensa previo al Colombia vs. Venezuela.

Las autoridades sanitarias de Italia y en específico de la ciudad de Nápoles, donde milita David Ospina, dispuso que el arquero entre en cuarentena desde el lunes 5 de octubre, mismo día que debía partir a Colombia para sumarse a su selección.

Confía en sus pupilos

A pesar que el técnico portugués lamenta la ausencia de David Ospina, confía en el cuarteto de arqueros que tiene la selección de Colombia para los partidos contra Venezuela y Chile. Queiroz señaló que desde que se puso el buzo Tricolor inició un trabajo “más esquemático” con los porteros por lo que está tranquilo.

“Cuando empecé estudiando la situación de los arqueros de Colombia, constaté que era necesario desarrollar un trabajo más esquemático, más profundo y empezamos a trabajar con jugadores más nuevos. Así salió Chaux, Quintana y ahora estamos tranquilos y con confianza”, concluyó Queiroz.

