Argentina derrotó a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Argentina derrotó a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

Semanas después de uno de los partidos más polémicos del Mundial 2026, la IFAB (International Football Association Board) reconoció oficialmente que el arbitraje cometió un error que terminó beneficiando a Argentina en su victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final. La controversia giró en torno a la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, una decisión que dejó a su equipo con diez jugadores cuando el encuentro estaba igualado 1-1 y que cambió el desarrollo del compromiso.

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