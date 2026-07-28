Semanas después de uno de los partidos más polémicos del Mundial 2026, la IFAB (International Football Association Board) reconoció oficialmente que el arbitraje cometió un error que terminó beneficiando a Argentina en su victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final. La controversia giró en torno a la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, una decisión que dejó a su equipo con diez jugadores cuando el encuentro estaba igualado 1-1 y que cambió el desarrollo del compromiso.

La acción ocurrió cuando el árbitro portugués João Pinheiro sancionó inicialmente con tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Embolo. Sin embargo, tras la intervención del VAR, revisó la jugada, retiró la amonestación a Paredes y mostró la tarjeta amarilla al delantero suizo por considerar que había simulado la infracción. Como Embolo ya estaba amonestado, terminó siendo expulsado por doble tarjeta amarilla.

Embolo n'aurait pas dû être expulsé face à l'Argentine ➡️ https://t.co/t8UZfxdjk5



L'IFAB, qui régit les règles du jeu, a communiqué sur un usage abusif du VAR durant la Coupe du monde. L'instance a établi que la vidéo pouvait intervenir en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur… pic.twitter.com/IAqJOIADGH — L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026

El problema, según explicó ahora la IFAB en su Circular N.º 34, es que el VAR no estaba autorizado para intervenir de esa manera. El protocolo vigente solo permite utilizar la revisión de video para corregir un error de identidad en la aplicación de una tarjeta, pero no para modificar el criterio arbitral y convertir una falta señalada en una simulación. En otras palabras, el árbitro podía retirar la amarilla mostrada por equivocación a Paredes, pero no sancionar disciplinariamente a Embolo por esa misma acción.

La IFAB aclaró que este tipo de intervenciones seguirá siendo objeto de revisión antes de una eventual modificación reglamentaria y recordó que el VAR debe limitarse a corregir errores “claros y manifiestos” dentro de los supuestos autorizados. El reconocimiento reavivó el debate sobre aquella eliminación de Suiza, cuyo técnico, Murat Yakin, ya había cuestionado duramente la decisión arbitral tras el encuentro al considerar que condicionó por completo el desenlace del partido.

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