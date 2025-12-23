Lamine Yamal ha aprovechado el parón por vacaciones de navidad para estrenar su canal de YouTube y lo ha hecho con un video de poco más de 10 minutos en el que el catalán ha abierto las puertas de su antigua casa (ya que recientemente se ha mudado de domicilio) y ha mostrado sus trofeos y algunas de sus intimidades.

El futbolista del FC Barcelona reveló uno de sus secretos más íntimos: su obsesión por la vainilla. “Tengo una cosa y es que solo me gusta el olor a vainilla”, comentó.

“Todo lo que haya en la casa tiene que ser de olor a vainilla. Todo tiene que oler a vainilla porque es mi olor favorito”, reconoció Lamine. Además, admitió que su “jabón corporal es de vainilla también”.

Asimismo, confesó otra de sus adicciones frente a cámaras.

“Tengo un problema. Intento dormirme pronto para despertarme a la madrugada: me despierto de noche, de madrugada, para comer galletas, es mi plan favorito”, mencionó.