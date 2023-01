En diferentes partes del mundo, los jugadores de la selección Argentina que ganaron en Qatar 2022 fueron homenajeados en sus respectivos clubes. Sin embargo, parece que este no será el caso de Lionel Messi en el PSG. Desde Francia informan que no habrá ningún reconocimiento hoy por parte de los parisinos en el Parque de los Príncipes, cuando enfrenten a Angers por la Ligue 1.

Desde Europa indican que PSG considera que con el pasillo que se le hizo a la ‘Pulga’ en uno de los entrenamientos es suficiente homenaje. Además, no sería ideal homenajearlo en un estadio lleno de franceses luego de que la ‘Albiceleste’ les haya ganado en la final de la Copa del Mundo.

VIDEO RECOMENDADO El recibimiento de jugadores y empleados de PSG a Messi en su vuelta a los entrenamientos. (Video: Twitter PSG)

“¿Cómo será recibido el campeón mundial Lionel Messi?”, publicó Le’Parisien. “Podemos imaginar que será calurosamente celebrado por la afición parisina”, publicó por su parte L’Equipe.

Cabe recordar que, en una reciente conferencia de prensa, Christophe Galtier respondió sobre un posible homenaje a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes. “Ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”, dijo ante los medios.

Vuelta al ruedo

Luego de tener unos días de vacaciones, Lionel Messi retornará a la actividad con el PSG este miércoles 11 de enero cuando PSG enfrente a Angers en el Parque de los Príncipes. ¿Será titular?