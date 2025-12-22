La Premier League ha causado sorpresa entre los aficionados al fútbol inglés al romper parcialmente la tradición de Boxing Day: en el calendario de la temporada 2025/26 solo un partido será programado el 26 de diciembre, mientras que el resto de la jornada se trasladará a los días siguientes. Este cambio marca un distanciamiento con una costumbre centenaria que, históricamente, hacía del día después de Navidad una verdadera fiesta futbolística con múltiples encuentros simultáneos.

La razón principal detrás de esta modificación tiene un fundamento estructural y contractual: la Premier League y sus socios de televisión acordaron un calendario que obliga a disputar 33 fines de semana completos de liga, con solo cinco fechas reservadas para partidos entre semana. Dado que el 26 de diciembre de 2025 cae en viernes, cumplir con esa estructura y con las exigencias del formato —pensado para maximizar las franjas de audiencia y respetar los compromisos mediáticos— fue complicado, por lo que la mayoría de los encuentros de la jornada 18 se reprogramaron para el sábado 27 y domingo 28.

A esto se suma la expansión de las competiciones europeas —como la Champions League, la Europa League y la Conference League— y una nueva configuración de la FA Cup que ha comprimido aún más el calendario de partidos. Con más equipos ingleses teniendo compromisos continentales y más rondas a mitad de semana, los organizadores se vieron obligados a priorizar la distribución de partidos en fechas con mayor valor para emisión televisiva y descanso de los jugadores.

La reacción de los hinchas ha sido mixta: muchos lamentan la pérdida de una tradición emblemática del fútbol británico, mientras que otros entienden que las exigencias audiovisuales y las competiciones múltiples requieren ajustes modernos en el calendario. A pesar de esta ruptura temporal con el Boxing Day clásico, la Premier League ha señalado que espera restaurar un calendario más completo en futuras temporadas, especialmente cuando la fecha caiga en un día de fin de semana más accesible para la programación habitual.