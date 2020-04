Juan Román Riquelme es uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors. Con tres Libertadores y una Intercontinental, el ex 10 argentino será recordado como uno de los mejores que jugó en la ‘Bombonera’. Sin embargo, este nunca pudo descollar en un gran club europeo: jugó en Barcelona pero no destacó, sí lo hizo en Villarreal, un club de segundo orden. Diego Forlán, ex compañero de Riquelme, develó un misterio sobre ello.

En diálogo con ESPN, Diego Forlán se refirió a Juan Román Riquelme. Como se sabe, ambos coincidieron en el Villarreal que estuvo a un penal de clasificar a la final de la UEFA Champions League frente al Arsenal.

‘Cachavacha’ dijo lo siguiente: “No fue a un club grande de Europa porque él no quiso, no porque las ofertas no le llegaron. Con conocimiento de causa puedo decir que tuvo ofertas de todos lados, pero siempre optó por irse a Boca”.

Tras ello, el uruguayo completó: “Cuando pasó lo del penal errado en Villarreal, él dijo ‘quiero irme a mi casa, quiero sentirme querido’. Y mira lo que pasó, salió campeón nuevamente de la Copa Libertadores con ese magnífico gol contra Gremio”, finalizó.

