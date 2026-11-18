No analices mucho la foto ni te pongas a criticar el sistema (ya nadie forma un 3-3-4), sino respira profundo -para los críticos- y mira el de rol de Lionel Messi, con 39 años. Muy cerca del retiro, de ‘vacaciones’ en la MLS y, con solo ocho partidos en un Mundial, para confirmar que sigue siendo un jugador de élite para todos sus colegas de trabajo. A diferencia del Balón de Oro, en donde los votos son de periodistas, la FIFPRO reúne las elecciones de 19.806 futbolistas en una plataforma digital, en función al rendimiento de cada jugador entre el 4 de agosto del 2025 y el 19 de julio de este año. Evidentemente, la Copa del Mundo fue golpe de autoridad de Leo.

Para entender la mecánica de votación, en dicha web, cada votante tuvo que elegir a los tres mejores jugadores en cada posición: arquero, defensa, volante y ataque. Una vez finalizada la elección, el portero, los tres centrales, los tres mediocampistas y tres delanteros con más votos fueron seleccionadores para formar parte del equipo ideal, mientras que el último puesto en el equipo fue para futbolista de campo con más votos. No fue Messi, sino Erling Haaland.

Lionel Messi tiene 8 Balones de Oro; Harry Kane, 1. (Foto: Getty Images) / Kyodo News

¿Por qué fue ese 11 en el FIFPRO?

Raya; Hakimi, Cubarsí, Mendes; Vitinha, Rodri, Bellingham; Yamal, Messi, Haaland y Mbappé. En el arco, no queda duda. Por más que Luis de La Fuente se haya inclinado por Unaí Simón en Estados Unidos, Canadá y México 2026, el portero del Arsenal conquistó la Premier League con los ‘Gunners’ después de 23 años y es el mejor guardameta de la mejor liga del mundo. Solo Courtois puede hacerle frente, pero… no ha sido la mejor temporada del belga.

En la primera línea de tres, tampoco hay discusión. El lateral derecho del PSG es el mejor en su puesto y llegó con Marruecos hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo. De igual forma con el lateral izquierdo del equipo parisino, que terminó entre los ocho mejores con Portugal. Cubarsí, por su lado, fue de lo mejor con España en defensa y es indiscutible con el FC Barcelona.

En el mediocampo, Rodri, Vitinha y Bellingham. ¿Quedan preguntas? El del Barcelona, es el mejor mediocentro desde Busquets, el del PSG maneja la orquesta del equipo de Luis Enrique, para convertirlo en el mejor equipo del mundo, mientras que el del Real Madrid, también sobresale por su despliegue físico, lectura y gol, a nivel de clubes como selección.

En el ataque, y ¿por qué Harry Kane queda fuera de estos cuatro? Para algunos, Lamine sobra; para otros, Lionel. La votación fue para pareja: 46% para Mbappé, 37.4% para Yamal, 29.5% para Messi, 28.4% para Haaland y 27.6% para el delantero del Bayern Múnich.

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial. (Foto: Getty Images) / VCG

¿Por qué queda fuera Harry Kane?

Quizás haya sido el Mundial. A la hora de votar, probablemente, no todos hayan pensando en solo centrodelanteros y el ‘Vikingo’ tuvo más votos por el papel que tuvo Noruega en Norteamérica 2026, que el del mismo Kane que eliminó a los escandinavos en cuartos.

¿La Copa del Mundo tiene tanto peso? Obviamente que sí. Pocos miran a Leo en la Major League Soccer, aunque todos vieron lo que hizo contra Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y hasta el minuto 120 frente a España. Puede que no sea el mismo Messi de antaño, pero lo poco que aún le queda, fue suficiente para entrar en el 11 ideal. Es un futbolista que ha sido ubicado en el centro del ataque y… todos sabemos que se moverá por todo el campo para dar ese pase, hallar ese espacio o meterla al ángulo. Messi es un jugador único.

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