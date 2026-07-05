El penal que Bruno Guimaraes desperdició ante Orjan Nyland terminó convirtiéndose en una de las jugadas decisivas de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. La imagen de Vinícius Júnior tomando inicialmente el balón hizo pensar que sería él el encargado del disparo. Sin embargo, segundos después se lo cedió a su compañero, quien no pudo vencer al arquero noruego. Tras la derrota por 2-1, Carlo Ancelotti explicó que la decisión no fue improvisada, sino que estaba definida desde antes del partido.

El técnico italiano fue claro al justificar la elección. “Bruno Guimaraes era el mejor lanzador para ese penal”, afirmó en conferencia de prensa. Ancelotti reveló que el cuerpo técnico había establecido previamente el orden de los ejecutores y que Vinícius no figuraba como la primera opción. La decisión obedecía a criterios trabajados durante los entrenamientos y no al desarrollo del encuentro. Incluso, su hijo y asistente, Davide Ancelotti, confirmó que la lista de cobradores ya estaba definida antes del pitazo inicial.

La explicación no evitó el debate. Muchos aficionados cuestionaron que Vinícius, uno de los futbolistas más desequilibrantes de Brasil durante el Mundial, no asumiera la responsabilidad desde los doce pasos. El delantero del Real Madrid había provocado la falta que originó el penal y atravesaba un buen momento en el partido, por lo que numerosos exjugadores y analistas consideraron que debía encargarse del remate. La atajada de Nyland a Guimarães terminó magnificando una decisión que, de haber acabado en gol, probablemente habría pasado inadvertida.

¿Por qué Vinicius no pateó el primer penal de Brasil? Carletto Ancelotti lo explicó en conferencia de prensa.



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Ancelotti también respaldó a sus jugadores y descartó que la derrota cambiara su confianza en el grupo. Aseguró que continuará al frente de la selección brasileña y asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el encuentro. Sin embargo, el penal fallado quedó como uno de los grandes puntos de inflexión de la eliminación ante Noruega. Brasil dejó escapar una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador y, minutos después, terminó sucumbiendo ante el doblete de Erling Haaland, poniendo fin al sueño de conquistar la sexta Copa del Mundo.