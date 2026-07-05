¿Por qué Vinícius no pateó el primer penal de Brasil? Ancelotti revela el motivo| (Foto: EFE)
¿Por qué Vinícius no pateó el primer penal de Brasil? Ancelotti revela el motivo| (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El penal que Bruno Guimaraes desperdició ante Orjan Nyland terminó convirtiéndose en una de las jugadas decisivas de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. La imagen de Vinícius Júnior tomando inicialmente el balón hizo pensar que sería él el encargado del disparo. Sin embargo, segundos después se lo cedió a su compañero, quien no pudo vencer al arquero noruego. Tras la derrota por 2-1, Carlo Ancelotti explicó que la decisión no fue improvisada, sino que estaba definida desde antes del partido.

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