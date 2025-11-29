¡Por todo lo alto! Flamengo levantó el trofeo de campeón de la Copa Libertadores | VIDEO

Con el merecimiento de un digno campeón, Flamengo levantó el trofeo de la Copa Libertadores tras imponerse 1-0 en la final ante Palmeiras, que se disputó este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

El ‘Mengao’ logró la cuarta corona de Copa Libertadores de su historia y se convirtió en el primer equipo brasileño en lograr este cantidad de títulos de este certamen.

Anteriormente, Flamengo había ganado las ediciones de 1981, 2019 y 2022. Ha ganado tres títulos de Copa Libertadores en los últimos siete años. Nada mal para un combinado que también se clasificó al próximo Mundial de Clubes.

El ‘Fla’, además, tiene otro reto por delante: coronarse como campeón del Brasileirao esta temporada. Son líderes absolutos con 75 puntos a falta de dos fechas para el final y dependen de sí mismo para cerrar un año inolvidable.

¡¡¡RÍO DE JANEIRO ESTÁ DE FIESTA!!! ¡¡FLAMENGO VUELVE A SER CAMPEÓN DE AMÉRICA!!



