La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ratificó su apoyo a Gianni Infantino en su carrera por la reelección a la presidencia de la FIFA.

Mediante un comunicado, la CONMEBOL confirmó que las diez asociaciones ratificaron por unanimidad su respaldo al dirigente ítalo-suizo para las elecciones programadas para marzo del 2027.

“El Consejo de la CONMEBOL, reunido en Barranquilla en la víspera de la final de la CONMEBOL Sudamericana, ratificó por unanimidad su firme apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA”, informó la entidad.

Gianni Infantino está al mando de la FIFA desde el 2016 y buscará una nueva reelección para extender su gestión hasta el 2031.

“(...) un reconocimiento al liderazgo de Infantino y a los cambios positivos que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años”, señaló la CONMEBOL.

Además de la Conmebol, Infantino tiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).