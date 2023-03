El Porto vs Inter de Milán no tuvo las mayores emociones durante los 90 minutos; sin embargo, todo cambió en el tiempo añadido por el árbitro. Los ‘Dragones Azules’ desperdiciaron tres ocasiones claras de gol y no lograron el objetivo de igualar la serie.

Primero, Denzel Dumfries ahogó el grito de Iván Marcano; el futbolista español metió el zurdazo, pero este fue detenido en la raya por el ‘neroazurri’. En la siguiente ocasión, Taremi se topó con un providencial Onana; el portero apenas alcanzó a desviar el cabezazo del delantero, el balón luego chocaría en el poste.

Inmediatamente después, un centro cayó al área italiana, Marko Grujić se elevó por encima de todos y conectó el frentazo, pero el esférico se negó a entrar nuevamente: pegó en el travesaño.

MILAGROSA MÚLTIPLE SALVADA DEL INTER EN TIEMPO DE DESCUENTO POR LA #CHAMPIONS.



📺 Mirá la #UCL por #StarPlusLA pic.twitter.com/nNOYmxzsfc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2023

Porto vs. Inter: previa

Sigue Inter - Porto por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras vencer por la mínima en la ida, el conjunto milanés visita el Estadio do Dragão en busca de su clasificación a cuartos, pero la llave está abierta y los locales tratarán de revertirla con el respaldo de su gente. ESPN, Fox Sports, Star Plus, Movistar y HBO Max se encargarán de la transmisión del encuentro. El compromiso se disputará este jueves 14 de marzo a las 3:00 de la tarde (hora peruana).