Porto vs. Sporting Lisboa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 22 de la Primeira Liga de Portugal, este viernes 11 de febrero desde las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GolTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los dos mejores equipo de la presente edición de la liga portuguesa -Porto y Sporting de Lisboa- se verán las caras en un duelo que promete ser el más atractivo de la fecha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Do Dragao.

Porto vs. Sporting Lisboa: horarios del partido y canales

México - 2:15 p.m. - GolTV

Perú - 3:15 p.m. - GolTV

Ecuador - 3:15 p.m. - GolTV

Colombia - 3:15 p.m. - GolTV

Bolivia - 4:15 p.m. - GolTV

Venezuela - 4:15 p.m. - GolTV

Paraguay - 5:15 p.m. - GolTV

Chile - 5:15 p.m. - GolTV

Argentina - 5:15 p.m. - GolTV

Uruguay - 5:15 p.m. - GolTV

Brasil - 5:15 p.m. - ESPN2, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

España - 9:15 p.m.

Los ‘Dragones’ podrían dar un gran paso en busca del tan ansiado título liguero, el que significaría su trigésimo en la historia del campeonato. Para ello, Porto deberá ganar, algo que sería un gran golpe para Sporting Lisboa.

A estas altura del certamen, el conjunto dirigido por Sergio Conceicao es líder, con 59 puntos, seis más que los ‘Leones’ (53). De conseguir el triunfo, Porto le sacaría una ventaja de nueve a su más cercano perseguidor.

“Cuando ganas a un equipo que está cerca en puntos, hay tres que ganas y tres que no dejas ganar al rival, pero no es más que eso. Es un partido importante, pero no decisivo. Para nosotros, cada partido es importante y decisivo”, señaló en la previa, el técnico de Porto.

Por otro lado, el luso destacó la solidez de Sporting Lisboa, que apenas ha perdido dos partidos en lo que va de la Primeira Liga.

“Es un equipo muy sólido defensivamente, pero también somos fuertes en ataque y marcamos muchos goles. No podemos ni debemos renunciar a nuestros principios y nuestra forma de jugar, pero luego, por supuesto, está la estrategia del juego. Estos juegos son juegos competitivos entre grandes equipos”, analizó.

En la antesala, el guía de Sporting Lisboa, Ruben Amorim, se refirió a la necesidad de que su equipo obtenga la victoria para meter presión al Porto.

”Es obligatorio ganar, perder son nueve puntos (de diferencia con el Porto), empatar son seis, pero no podemos olvidar que tenemos un rival detrás, tenemos que ganar”, sentenció.

Porto vs. Sporting Lisboa: últimos enfrentamientos

Sporting Lisboa 1-1 Porto

Porto 0-0 Sporting Lisboa

Sporting Lisboa 2-1 Porto

Sporting Lisboa 2-2 Porto

Porto 2-0 Sporting Lisboa

Sporting Lisboa 1-2 Porto

Sporting Lisboa 3-2 Porto

Porto 2-1 Sporting Lisboa

Porto 1-2 Sporting Lisboa

Sporting Lisboa 0-0 Porto

Porto vs. Sporting Lisboa: probables alineaciones

Porto: Diogo Costa, Bruno Costa, Fabio Cardoso, Chancel Mbemba, Wendell, Vitinha, Mateus Uribe, Marko Grujic, Pepe, Evanilson y Vieira. DT: Sergio Conceicao.

Sporting Lisboa: Antonio Adán, Pedro Porro, Goncalo Inacio, Zouhair Feddal, Ricardo Esgaio, Palhinha, Nuno Santos, Matheus Nunes, Bruno Tabata, Pablo Sarabia y Paulinho. DT: Ruben Amorim.

