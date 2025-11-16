Portugal confirmó su solidez absoluta en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 tras aplastar por 9-1 a Armenia, en un partido que dejó en claro que la ausencia de Cristiano Ronaldo no fue impedimento para que el equipo de Roberto Martínez impusiera su jerarquía. Con una ofensiva desbordante y un trabajo colectivo impecable, los lusos firmaron uno de sus triunfos más holgados en el proceso clasificatorio.

Cristiano Ronaldo no estuvo disponible debido a una suspensión tras su expulsión en el duelo anterior ante Irlanda. Sin embargo, el equipo mostró madurez y variantes suficientes para suplir a su principal referente ofensivo. Desde el arranque, Portugal mantuvo un ritmo arrollador que desbordó a una Armenia sin respuestas defensivas.

El elenco portugués dominó de principio a fin, aprovechando la velocidad por las bandas, la presión alta y la precisión en los metros finales. Cada avance generó peligro real y, con el correr de los minutos, el marcador reflejó la enorme diferencia entre ambas selecciones. El planteamiento de Martínez evidenció un funcionamiento consolidado y una plantilla con alternativas de alto nivel.

Con esta contundente actuación, Portugal aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 y cerró las eliminatorias con una demostración de autoridad. La victoria no solo reafirma el gran momento del equipo, sino que también envía un mensaje claro: incluso sin su máxima figura, la selección está preparada para competir al más alto nivel en la próxima Copa del Mundo.