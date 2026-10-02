Cristiano Ronaldo aumentó la ventaja de Portugal frente a Luxemburgo con un golazo de 'sombrero'. REUTERS/Rafael Marchante
Cristiano Ronaldo aumentó la ventaja de Portugal frente a Luxemburgo con un golazo de 'sombrero'. REUTERS/Rafael Marchante
/ RAFAEL MARCHANTE
Por Redacción EC

La polémica entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo este viernes. A pocas horas de la contundente victoria del combinado luso ante Dinamarca, varios puntos estratégicos de Lisboa y sus alrededores amanecieron con carteles en respaldo al delantero y mensajes dirigidos contra el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.