La polémica entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo este viernes. A pocas horas de la contundente victoria del combinado luso ante Dinamarca, varios puntos estratégicos de Lisboa y sus alrededores amanecieron con carteles en respaldo al delantero y mensajes dirigidos contra el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol.

La aparición de estas pancartas refleja que el triunfo deportivo no ha conseguido cerrar la controversia generada por la salida de Cristiano de la concentración. El delantero abandonó al equipo después de conocer que no sería titular ante Dinamarca y tras las declaraciones del técnico sobre la gestión de sus minutos.

“Siempre serás nuestro capitán”: el mensaje para Cristiano

Uno de los mensajes colocados en las calles de Portugal estuvo acompañado por una imagen de Cristiano Ronaldo con la bandera portuguesa como fondo.

“Gracias Cristiano por todo lo que has hecho por Portugal. Siempre serás nuestro capitán”, se lee en el cartel dedicado al delantero, quien es presentado como una de las principales figuras de la historia del fútbol portugués.

El diseño contrasta con el utilizado para representar a Jorge Jesus. La imagen del entrenador aparece en blanco y negro, acompañada de una serie de mensajes críticos: “No has estado a la altura. Tratas mal a un capitán. Ego inflado”.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia mientras una de sus frases más contundentes habla sobre perseguir los sueños. | Crédito: FILIPE AMORIM / AFP

En total, fueron identificados tres carteles en diferentes puntos de Lisboa y sus alrededores. Uno de ellos apareció en los alrededores del Estadio da Luz, otro cerca del Aeropuerto de Lisboa y un tercero en Oeiras, municipio situado en las inmediaciones de la capital portuguesa.

Este último fue colocado justo en las proximidades de las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Sin embargo, las autoridades terminaron retirándolo debido a que se encontraba en un espacio no autorizado para este tipo de publicidad.

La acción se produjo después de que Portugal derrotara a Dinamarca y avanzara en la Liga de Naciones sin la presencia de Cristiano Ronaldo, quien dejó la concentración antes del encuentro.