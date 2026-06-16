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Por Redacción EC

Portugal vs Congo EN VIVO: sigue el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

18:22
  • ¿En qué canales puedo ver el partido Portugal vs Congo por el Mundial 2026?

DirecTV Sports y Paramount+, transmiten el partido en Perú, mientras que en países como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela podrás verlo a través de DirecTV y Paramount+. 

18:16

La selección de Congo entrenó en Houston con miras al encuentro ante la Portugal de Cristiano Ronaldo | Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

La selección de Congo entrenó en Houston con miras al encuentro ante la Portugal de Cristiano Ronaldo | Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
18:14

Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de la selección de Portugal en la previa del encuentro mundialista ante Congo en Houston | Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de la selección de Portugal en la previa del encuentro mundialista ante Congo en Houston | Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
18:13

Al frente estará la República Democrática del Congo, equipo africano que jugará la copa del mundo por segunda vez tras su participación en 1974, en aquel entonces como Zaire. Aquella vez debutó con una derrota de 2-0 ante Escocia. Será la primera vez que Portugal y Congo se midan en la máxima competencia del fútbol internacional. 

18:11

Según informa la web de la FIFA, Portugal ha disputado hasta la fecha ocho copas del mundo y sus debuts están bastante equilibrados: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. 

18:11

La selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, saldrá a reafirmar su condición de favorita para ganar el Grupo K y llegar lo más lejos posible en la competencia. Este será el último mundial de Cristiano Ronaldo (41), la máxima figura del equipo luso, y el objetivo del elenco europeo es conquistar el que sería su primer título del mundo. 

18:08

El árbitro del encuentro Portugal vs Congo será el catarí Abdulrahman Al-Jassim. 

18:05

 El compromiso se juega este miércoles 17 de junio, en el turno de las 12 p.m. (hora peruana), en el estadio de Houston, en Texas, Estados Unidos. 

18:03

En el partido que abre el Grupo K del Mundial 2026, la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, enfrenta a la República Democrática del Congo en un duelo que promete ser intenso y peleado desde el pitazo inicial.

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