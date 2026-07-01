Portugal vs Croacia EN VIVO, con Cristiano Ronaldo: sigue aquí el partido por 16avos de final del Mundial
Este partido marcará la que sería la despedida de los mundiales de dos grandes leyendas del balompié internacional: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. El cuadro que gane seguirá en carrera en el torneo y sacará el boleto para los octavos de final; el perdedor, lamentablemente, le dirá adiós a la copa del mundo.
- Canales que transmiten Portugal vs. Croacia en Perú
Para Perú, el partido de Portugal vs Croacia será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX.
- Horarios del partido Portugal vs. Croacia
5 pm: México
6 pm: Colombia, Ecuador, Perú
7 pm: Venezuela, Chile, Bolivia
8 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
12 am (viernes 3): Portugal
1 am (viernes 3): España, Croacia
- Qué canales transmiten Portugal vs Croacia en vivo
El partido de Portugal vs. Croacia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.
El árbitro del encuentro será el noruego Espen Eskås.
El partido se jugará este jueves 2 de julio, en el turno de las 6 p.m. (hora peruana), en el estadio de Toronto, en Canadá.
Bienvenidos amigos de El Comercio a una nueva transmisión del Mundial 2026. En esta oportunidad, nos congrega el partido que jugarán Portugal y Crocia por los dieciseisavos de final de la competición. Podrán seguir todas las incidencias de este choque en esta misma nota.
Bienvenidos amigos de El Comercio a una nueva transmisión del Mundial 2026. En esta oportunidad, nos congrega el partido que jugarán Portugal y Crocia por los dieciseisavos de final de la competición. Podrán seguir todas las incidencias de este choque en esta misma nota.