Por Redacción EC

Portugal vs Croacia EN VIVO, con Cristiano Ronaldo: sigue aquí el partido por 16avos de final del Mundial

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Así anuncia Portugal el partido ante Croacia por el Mundial 2026

Así anuncia Portugal el partido ante Croacia por el Mundial 2026
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Este partido marcará la que sería la despedida de los mundiales de dos grandes leyendas del balompié internacional: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. El cuadro que gane seguirá en carrera en el torneo y sacará el boleto para los octavos de final; el perdedor, lamentablemente, le dirá adiós a la copa del mundo. 

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  • Canales que transmiten Portugal vs. Croacia en Perú

Para Perú, el partido de Portugal vs Croacia será transmitido a través de DirecTV, América TV, DGO y Paramount+ por señal cable y streaming. En México míralo por ViX.

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  • Horarios del partido Portugal vs. Croacia 

5 pm: México

6 pm: Colombia, Ecuador, Perú

7 pm: Venezuela, Chile, Bolivia

8 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

12 am (viernes 3): Portugal 

1 am (viernes 3): España, Croacia 

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  • Qué canales transmiten Portugal vs Croacia en vivo

El partido de Portugal vs. Croacia será televisado por DirecTV y Paramount+ para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. En Brasil los canales que transmiten el encuentro son: Disney+ Premium y CazéTV.

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El árbitro del encuentro será el noruego Espen Eskås. 

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El partido se jugará este jueves 2 de julio, en el turno de las 6 p.m. (hora peruana), en el estadio de Toronto, en Canadá.

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Bienvenidos amigos de El Comercio a una nueva transmisión del Mundial 2026. En esta oportunidad, nos congrega el partido que jugarán Portugal y Crocia por los dieciseisavos de final de la competición. Podrán seguir todas las incidencias de este choque en esta misma nota.

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