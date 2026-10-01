Portugal visita a Dinamarca hoy, jueves 1 de octubre de 2026 por la tercera jornada del Grupo D de la Nations League 2026. El conjunto luso llega como líder indiscutible del grupo tras cosechar victorias consecutivas ante Gales y Noruega, aunque afrontará este duro cruce en el Estadio Parken de Copenhague en medio de la sorpresiva baja de Cristiano Ronaldo de la concentración. A continuación, entérate de todos los detalles sobre los horarios, canales de televisión y las alternativas en streaming para ver este partidazo en vivo y en directo desde Sudamérica.

¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca HOY por Nations League?

El partido se jugará en horario vespertino para el continente sudamericano. Revisa el reloj oficial según tu país:

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:45 horas.

15:45 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas.

13:45 horas. Venezuela y Bolivia: 14:45 horas.

Canales de TV para ver Portugal vs. Dinamarca EN VIVO

La transmisión oficial para ver el partido de Portugal vs. Dinamarca está centralizada a través de las siguientes señales de televisión paga:

ESPN: Transmisión principal para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela (revisar la guía local para confirmar si va por ESPN, ESPN 2 o ESPN 3).

Transmisión principal para Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela (revisar la guía local para confirmar si va por ESPN, ESPN 2 o ESPN 3). Disney+ (Sección ESPN): Señal integrada para los usuarios que cuentan con el servicio contratado.

Dónde ver online y por streaming el partido de Portugal vs. Dinamarca

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales de streaming disponibles en la región:

Disney+ Premium: La plataforma de streaming de Disney transmitirá el partido en vivo y en directo para toda Sudamérica a través de la señal integrada de ESPN. Es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium.

La plataforma de streaming de Disney transmitirá el partido en vivo y en directo para toda Sudamérica a través de la señal integrada de ESPN. Es necesario contar con una suscripción activa al plan Premium. ESPN Play / App de Disney+: Disponible para descargar en dispositivos iOS y Android.