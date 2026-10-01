Por Joao Muñoz Tineo

Portugal visita a Dinamarca hoy, jueves 1 de octubre de 2026 por la tercera jornada del Grupo D de la Nations League 2026. El conjunto luso llega como líder indiscutible del grupo tras cosechar victorias consecutivas ante Gales y Noruega, aunque afrontará este duro cruce en el Estadio Parken de Copenhague en medio de la sorpresiva baja de Cristiano Ronaldo de la concentración. A continuación, entérate de todos los detalles sobre los horarios, canales de televisión y las alternativas en streaming para ver este partidazo en vivo y en directo desde Sudamérica.

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