Portugal vs. Eslovenia se enfrentarán este lunes 01 de julio del 2024 por los octavos de final de la Eurocopa 2024, desde el Deutsche Bank Park. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones, historial, pronóstico y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA PORTUGAL VS ESLOVENIA?

El duelo por los octavos de final de la Eurocopa 2024 entre Portugal vs. Eslovenia se disputará este lunes 01 de julio del 2024 en el Deutsche Bank Park.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PORTUGAL VS ESLOVENIA?

El partido entre Portugal vs. Eslovenia está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿EN QUÉ CANALES TRANSMITEN PORTUGAL VS ESLOVENIA?

El encuentro entre Portugal vs. Eslovenia por los octavos de la Euro 2024 será transmitido en exclusiva por ESPN para todo Sudamérica. En México lo pasarán por Sky Sports. Mientras que en España lo podrás ver televisado en TVE La 1. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER PORTUGAL VS ESLOVENIA ONLINE?

Para que puedas ver la transmisión online del amistoso entre Portugal vs. Eslovenia por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Disney Plus, RTVE e Izzi GO.

¿DÓNDE JUEGAN PORTUGAL VS ESLOVENIA?

El partido entre Portugal vs. Eslovenia será en el Deutsche Bank Park, que es un estadio ubicado en la ciudad de Fráncfort. Se inauguró en el año de 1925 y tiene capacidad para albergar a más de 48 000 aficionados cómodamente sentados.

ALINEACIONES, PORTUGAL VS ESLOVENIA

Portugal : Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Eslovaquia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko.

Defensa con tres, sistema híbrido, Cristiano Ronaldo sin marcar... Portugal, legítimo candidato al título en la Eurocopa y que no ha despejado sus dudas en la primera fase, se enfrenta a Eslovenia en Fráncfort (19h00 GMT) en octavos el lunes.

Tras haber hecho una fase preparatoria casi perfecta y de récord, ganando los diez partidos, la selección portuguesa llegó a la Eurocopa-2024 como una de las favoritas de la mano del español Roberto Martínez.

Aunque terminó primera de la llave E, su fase de grupos resultó menos deslumbrante al solo ganar por la mínima a República Checa (2-1) y sufrir una derrota (2-0) ante Georgia, en un partido en que alineó a numerosos suplentes al ya estar clasificada como primera de grupo.

Portugal solo logró golear a Turquía (3-0), segunda del grupo E.