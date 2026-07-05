Por Redacción EC

Portugal vs España en vivo: sigue aquí el partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

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  • Horarios del partido Portugal vs España

1 pm: México

2 pm: Colombia, Ecuador, Perú

3 pm: Bolivia, Chile, Venezuela

4 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

5 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)

8 pm: Portugal

9 pm: España

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El partido Portugal vs España se disputará este lunes 6 de julio, a las 2 pm (hora peruana), en el estadio de Dallas, con arbitraje del inglés Anthony Taylor.

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Solo uno de estos dos grandes elencos podrá continuar en el torneo si es que gana el partido, mientras que el otro le dirá adiós a la justa mundialista.

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Partidazo por los octavos de final del Mundial 2026. Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio en un decisivo encuentro por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Encuentra en esta nota todas las incidencias del partido.

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