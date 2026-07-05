Portugal vs España en vivo: sigue aquí el partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026
El partido Portugal vs España se disputará este lunes 6 de julio, a las 2 pm (hora peruana), en el estadio de Dallas, con arbitraje del inglés Anthony Taylor.
Solo uno de estos dos grandes elencos podrá continuar en el torneo si es que gana el partido, mientras que el otro le dirá adiós a la justa mundialista.
Partidazo por los octavos de final del Mundial 2026. Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio en un decisivo encuentro por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Encuentra en esta nota todas las incidencias del partido.
1 pm: México
2 pm: Colombia, Ecuador, Perú
3 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
4 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
5 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)
8 pm: Portugal
9 pm: España