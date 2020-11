🎥7⃣ golos para todos os gostos! Revê os melhores momentos do 🇵🇹🆚🇦🇩! #VamosTodos #VamosComTudo



🎥7⃣ goals of all shapes and sizes! Rewatch the best moments from 🇵🇹🆚🇦🇩! #TeamPortugal pic.twitter.com/N9gbVtyZSw