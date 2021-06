Todo lo que hace Cristiano Ronaldo es noticia y si se trata de algo curioso aún más. En la más reciente conferencia de prensa de la selección de Portugal antes de enfrentar a Hungría por la Eurocopa, el delantero de la Juventus no estuvo cómodo con la presencia de botellas de Coca Cola a su lado.

Cristiano Ronaldo hizo un gesto de incomodidad y retiró las botellas de Coca Cola para colocar una de agua. La acción del luso tuvo repercusión en el mercado bursátil. A las 15 horas de Europa, las acciones de la bebida multinacional se ubicaba con cifras de 56.10 dólares, y minutos después de lo realizado por Cristiano, las acciones llegaron a 55.22 dólares por acción.

Aunque la cifra es apenas de un dólar, en el mercado bursátil eso representa enormes cantidades de dinero. En cifras económicas Coca Cola perdió una suma de 4 mil millones de dólares. Pasó de 242 millones a 238 millones.

Acciones de Coca Cola sufrieron caída inmediata a la acción de CR7.

Reacciones en todos lados

La repercusión de lo hecho por Cristiano Ronaldo no solo ha generado pérdidas de dinero, videos virales y memes. Muchos de sus fanáticos resaltaron la acción del luso, comparándolo con Lionel Messi, quien hace poco protagonizó un comercial de Pepsi, marca rival de Coca Cola.

No es la primera vez que CR7 muestra públicamente su rechazo a las bebidas, en una de las tantas entrevistas, Cristiano reveló que tiene problemas con las gaseosas y su hijo: “Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta”.

Cristiano cambió las gaseosas de su conferencia de prensa por aguas. (Fuente: Eurocopa 2021)