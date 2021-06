La madre de Cristiano Ronaldo fue protagonista en la previa del partido entre Portugal y Hungría por la fecha 1 del Grupo F de la Eurocopa. Dolores Aveiro ha dado pistas sobre el futuro de la estrella lusa. Si bien no especificó en qué club jugará en la temporada 2021-22, adelantó que al goleador de la Juventus le quedan tres años de carrera. Según la progenitora del nacido en Funchal, este colgará las botas en el verano de 2024.

“Está en forma, seguirá por otros tres años. Hablé con él, me envió un mensaje, lo felicité y me dijo ‘gracias mamá”, dijo Dolores Aveiro en entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’, confirmando que es una de las personas más importantes en la carrera del futbolista luso.

Si se cumple lo conversado por Cristiano Ronaldo y su madre, el exgoleador del Real Madrid dirá adiós al fútbol cuando tenga 39 abriles. ‘CR7′ ya había afirmado en una entrevista hace años que su intención es jugar, aproximadamente, hasta los 40 años. Los plazos van camino a cumplirse.

No resuelve su futuro

El último lunes, Cristiano Ronaldo afirmó que todo lo que se habla sobre su continuidad en la Juventus “no me hace cosquillas”. El delantero portugués subrayó que está concentrado únicamente en la Eurocopa 2021, olvidándose “si me quedo en la Juve o me traspasan”.

Cada vez suena más fuerte la posibilidad de un retorno de Cristiano al Manchester United. Se marchó del club inglés en 2009 para jugar en el Real Madrid y acaba de completar su tercera temporada en Turín.

“Si tuviera 18 o 19 años, creo que no dormiría pensando en mi futuro. Pero tengo 36 años y lo que ocurra al final será lo mejor”, dijo Cristiano Ronaldo.

La campeona vigente Portugal debutará el martes en la Euro 2020 midiéndose contra Hungría en la Puskas Arena. El grupo de los lusos también incluye al campeón mundial Francia y Alemania.