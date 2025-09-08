Ver Portugal vs. Hungría EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Puskás Arena por la fecha 2 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de septiembre de 2025, a la 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, VIX y FOX Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

